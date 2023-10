Casa di riposo: lavori nelle prossime settimane

Casa di riposo da ristrutturare e ampliare: i lavori dovrebbero partire entro poche settimane. "I lavori alla casa di riposo – spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - erano programmati del 2023 e stavano facendo di tutto per far partire la gara entro l’anno in corso e cioè quando erano previsti". Lo stanziamento non è previsto nel nuovo piano opere pubbliche per l’anno prossimo e questo aveva causato alcuni timori ma il primo cittadino e ieri in aula anche il vicesindaco Samuele Animali spiegano il perché. "Quei lavori sono previsti per stralci, il primo sta in questa annualità perché la gara la facciamo partire a fine anno. Per questo non si trova sul triennio a seguire". Si tratta di un importante intervento per un importo che supera i 7,3 milioni di euro. Il primo stralcio è di 2,5 milioni ma prima che partirà si procederà ad un altro intervento di 85mila euro, per risolvere alcuni problemi di infiltrazioni e di accesso dei bagni, necessario per "l’avvio della procedura di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della struttura sociale". Alla successiva maxi riqualificazione si lavorerà per stralci con gli ospiti che resteranno dentro la struttura. Si comincerà dal recupero del plesso C e dal rifacimento della copertura lignea di Villa Tosi, nucleo storico originario.