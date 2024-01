"Casa di riposo, niente luce. Il Comune non avvisa"

Casa di riposo di Santa Caterina senza energia elettrica. A denunciarlo il circolo fabrianese di Fdi. "Parliamo dell’interruzione, comunicata da Enel che però il Comune di Fabriano, si è dimenticato di comunicare a sua volta alla casa di riposo. Un fatto di una gravità inaudita perché riguarda una categoria di persone a cui si dovrebbe prestare la massima attenzione: gli anziani.

Il 12 gennaio il gestore dell’energia elettrica ha sospeso l’erogazione del servizio per otto ore, lasciando gli ospiti senza quei servizi elementari che la struttura dovrebbe garantire, compresi i macchinari per l’alimentazione assistita, resa possibile solo grazie al lavoro degli operatori. Tale situazione riportata sul sito del Comune, non risulta sia stata comunicata ai responsabili della struttura, i quali si sono trovati a fronteggiare una vera e propria emergenza in un periodo dell’anno in cui in cui il riscaldamento è essenziale. Solo grazie alla professionalità e all’abnegazione dei dipendenti non si sono verificate situazioni lesive della salute degli anziani. È emerso inoltre che la struttura non è dotata di un generatore elettrico di emergenza".