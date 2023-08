"Casa di riposo, no alla chiusura: assumete"

Verso la chiusura della casa di riposo meglio conosciuta come casa albergo di via Saffi, l’opposizione sulle barricate propone la salvaguardia degli spazi per anziani e l’assunzione di personale e organizza un’assemblea pubblica. "In merito alla difficile situazione economica dell’Asp e all’annunciata chiusura della Casa di Riposo di via Saffi – rimarcano Lorenzo Armezzani e Vinicio Arteconi per Fabriano Progressista - davanti all’imbarazzante silenzio della maggioranza su cosa e come fare, abbiamo elaborato una proposta di indirizzo per il cda dell’Asp ‘Vittorio Emanuele II’ che sarà discussa al prossimo consiglio comunale a fine agosto. Per quanto non sia la prima volta che questa maggioranza sembri del tutto sprovvista di qualsiasi prospettiva politica su temi cruciali per la città come sul lavoro, la scuola, le politiche per i giovani, la viabilità e la mobilità, restiamo ancora spiazzati da tanto disinteresse e impreparazione. Nella scorsa seduta, aspettavamo un documento di indirizzo proposto dalla maggioranza e siamo sorpresi che questa iniziativa debba essere presa da noi. A meno di non considerare indirizzi quelli espressi dalla Giunta, fra i quali ci sono il non accettare altri ingressi alla Casa Albergo e collocare in altre strutture del territorio gli attuali ospiti. Riteniamo che le parole dette in Consiglio dalla maggioranza per esempio sugli appartamenti sociali e sul partenariato con l’Erap per quanto interessanti e condivisibili, restino mero chiacchiericcio se non tradotti in iniziative concrete. A questo vuoto, anche per impedire che le politiche per gli anziani e più in generale sulle fragilità, cadano nell’oblio, con questa iniziativa vogliamo mantenere tutti i cittadini attenti su questo argomento".

I consiglieri annunciano così "la convocazione, entro fine agosto, di un’assemblea pubblica rivolta a tutte le operatrici e gli operatori del settore, i dipendenti delle cooperative che lavorano nel settore anziani, associazioni del terzo settore e tutti i cittadini per discutere, analizzare e confrontarsi sulle politiche per gli anziani". Per il breve termine Fabriano Progressista chiede: "Il Cda provveda al mantenimento degli ospiti della Casa di Riposo di via Saffi utilizzando appieno gli appartamenti presenti o progettando altre soluzioni alberghiere che in ogni caso garantiscano agli ospiti la permanenza nella stessa struttura e il mantenimento e la cura di ogni relazione con le persone e con il contesto urbano". E poi "si provveda alla progressiva assunzione diretta del personale, sanando l’attuale condizione di illecita intermediazione di manodopera tramite l’attuale appalto fittizio a cooperativa".