Casa di riposo, piccole aperture contro lo stop

Assemblea infuocata sulle sorti della casa albergo e sui suoi conti in rosso, anche i familiari degli anziani si mobilitano mentre il direttore dell’Asp che gestisce il servizio, Carla Frulla è costretto a lasciare per incompatibilità (è segretario generale al Comune di Falconara) e presto dovrebbe arrivare una nuova figura per risollevare le sorti dell’azienda. Rumors parlano del direttore della vicina Asp 9 (Jesi) Franco Pesaresi. L’assemblea pubblica organizzata da Fabriano Progressista ha visto la partecipazione anche dei consiglieri comunali Vinicio Arteconi, Lorenzo Armezzani e la collaborazione del coordinatore provinciale di Ancona del Movimento 5 Stelle, Sergio Romagnoli.

Presenti anche i familiari degli 8 ospiti (42 i posti disponibili) della casa albergo di via Saffi arrabbiati per le intenzioni dell’amministrazione comunale di dismettere quell’edificio che necessiterebbe di interventi di messa in sicurezza e adeguamento. "La questione della Casa di Riposo e dell’Asp - rimarcano il coordinatore di Fabriano Progressista, Francesco Spedaletti e quello provinciale del M5s, Sergio Romagnoli - è stata animatamente affrontata dai cittadini, dai sindacati ma anche da operatori ed ex lavoratori dell’azienda, attorno a un’unica richiesta: non dismettere la casa albergo. Questo significa garantire agli ospiti le stesse condizioni e gli stessi servizi di cui hanno sempre beneficiato e al contempo rilanciare l’immagine di un servizio pubblico che è stato un fiore all’occhiello del nostro territorio. All’assemblea erano presenti tutte le forze politiche di minoranza che hanno ribadito il loro pieno impegno a sostenere in consiglio comunale l’amministrazione per azzerare interamente il debito di gestione della Casa Albergo. Apprezziamo – aggiungono - che l’Amministrazione abbia colto la sollecitazione dell’opposizione, si sia resa conto del ritardo accumulato e abbia finalmente preso a cuore un ampio progetto di rilancio dell’Asp e il potenziamento dei servizi per la terza età. Programmare un convegno su questi temi all’indomani della recente approvazione del piano di zona, con un nutrito numero di proposte operative sul tavolo e progetti già in cantiere, non è la risposta nei fatti che ci aspettavamo ma è comunque un buon segnale. Arteconi e Armezzani si aspettano, quindi, un ampio e proficuo dibattito che veda attivamente coinvolte tutte le forze politiche, senza pregiudizi ma solo con l’interesse vero per le persone e soprattutto per quelle più fragili. Le cittadine e i cittadini lo pretendono, lo hanno detto con chiarezza: la speranza è che la politica non li deluda".

Sara Ferreri