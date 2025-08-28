Casa di riposo, presto 18 nuovi posti

Buone notizie dai lavori per la casa di riposo. Dalla ex lavanderia, stabile oggi in disuso, si ricaveranno altri diciotto posti. La casa di riposo, anche grazie a questi nuovi lavori, potrà così accogliere trenta anziani in più rispetto a oggi.

Nelle ultime ore l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni ha svolto un sopralluogo, insieme ai tecnici del Comune, al cantiere della casa di riposo di via Gramsci, dove sono in corso i lavori del primo stralcio di riqualificazione della struttura per anziani destinata ad ampliare la dotazione di posti, con l’inserimento anche della residenza sanitaria assistenziale (Rsa), la quale sarà dotata di 20 posti, particolarmente attesi in città, visto che quelli della zona oggi attivi sono occupati e con lunghe liste di attesa.

"I lavori, in questa fase – spiegano dal Comune di Jesi – riguardano un corpo di fabbrica di 640 metri quadrati, posto dietro la struttura principale, realizzato nei primi anni del ‘900, un tempo destinato a lavanderia e in disuso da lunghi anni. Attraverso la sua ristrutturazione – con annesso corpo di collegamento – saranno ricavati 18 posti letto, che verranno utilizzati inizialmente come polmone necessario per trasferire gli ospiti, in vista dei successivi lavori che riguarderanno la parte centrale. Dopodiché contribuiranno a garantire una maggiore disponibilità di posti letto, che saliranno dagli attuali cento ad oltre centotrenta. Questo primo intervento, finanziato con 1,7 milioni di risorse comunali – aggiungono dall’amministrazione comunale – prevede la demolizione e ricostruzione del tetto dell’ex lavanderia, il rifacimento degli interni, la demolizione e ricostruzione del collegamento con l’area principale della casa di riposo. Compresi negli interventi anche i lavori di completamento della copertura dell’edificio principale".

Per gli altri stralci l’amministrazione comunale è al lavoro per arrivare al completo finanziamento tramite risorse di bilancio. Serviranno oltre sette milioni di euro complessivamente. Resteranno, almeno per alcuni anni, alla vicina villa Borgognoni (ex ostello) gli uffici dei servizi sociali Asp9, trasferiti qui di recente.

Intanto fervono anche i lavori in via Aldo Moro per la realizzazione della casa e ospedale di comunità, con 9 milioni di euro provenienti da fondi regionali e del Pnrr. La nuova struttura si svilupperà su due piani, con un’area seminterrata destinata ai locali tecnici, e una sistemazione esterna che comprenderà parcheggi, viabilità, spazi verdi e un’area per lo stoccaggio dei gas medicali.

Sara Ferreri