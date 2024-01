"Casa di riposo senza energia: tutti avvisati"

Anziani della casa di riposo Santa Caterina al freddo per un distacco di energia non comunicato? Dopo accuse e polemiche tra opposizione e amministrazione comunale a intervenire è E-Distribuzione – società del Gruppo Enel gestore della rete di media e bassa tensione che sostiene di aver informato, prima del distacco di venerdì scorso, sia il Comune che, tramite volantini, coloro che vivono nella zona interessata. "Dispiaciuti per il disagio – rimarcano - intendiamo precisare che ha comunicato l’interruzione programmata, che ha interessato tra gli altri la casa di cura Santa Caterina, affiggendo con tre giorni di anticipo i volantini nelle vie interessate dall’interruzione, in linea con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre ha provveduto, contestualmente, ad informare gli uffici competenti del Comune tramite email". "Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica – aggiungono - è disponibile la "mappa delle disalimentazioni", raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm".