Casa e ospedale di comunità: tanti punti oscuri

Casa e ospedale della salute ridimensionati? Dopo la denuncia del direttore Asp 9 Franco Pesaresi sono in tanti a chiedersi cosa accadrà con i fondi del Pnrr destinati alla sanità jesina. Il tribunale del Malato chiede di vedere i progetti: "Ho chiesto al sindaco Lorenzo Fiordelmondo – spiega il coordinatore Pasquale Liguori - di riconvocare il tavolo dell’osservatorio anche per affrontare la questione della casa e dell’ospedale della comunità alla luce delle ultime notizie di stampa. In assenza di un accordo con i medici di famiglia che secondo quanto emerge a livello nazionale sarà difficile da raggiungere la casa della comunità rischia di restare vuota. Ora apprendiamo che potrebbe essere di soli 130 metri quadrati ma non abbiamo ancora visto il progetto. Sarebbe auspicabile conoscere anche quello dell’ospedale di comunità. Forse lo ridimensionano perché si sono accorti che non c’è il personale per portare avanti i servizi".

Anche l’ospedale di comunità sembra essere stato ridimensionato da 40 a 30 posti letto. Dal consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo attacca: "La casa della comunità e l’ospedale di comunità di Jesi sono stati progettati con errori importanti. Il più clamoroso riguarda la casa della comunità che è stata pensata come se fosse un appartamento. In questo modo non può funzionare e il territorio della Vallesina rischia di non poter fruire di una vera struttura. Credo – aggiunge il consigliere regionale democrat - ci sia ancora tempo per rimediare ma occorre farlo subito con un impegno diretto della Giunta regionale. Se dovessero mancare delle risorse è alla Regione che spetta di integrare il finanziamento a fronte dei propri errori (così come ha integrato il Pnr in altre realtà) per non far perdere al territorio e alla comunità della Vallesina questa importante opportunità. Noi – conclude Mastrovincenzo - continueremo a monitorare costantemente la situazione".

Ad oggi comunque per la casa della comunità da costruire in meno di tre anni (metà 2026) non esiste ancora una progettazione esecutiva. Le delibere regionali contengono la scheda progettuale della casa della comunità ma indicano soltanto i metri quadri dell’intervento. Anche la scheda progettuale dell’ospedale di comunità non compare nelle delibere regionali mentre esistono già quelle di tutti gli altri ospedali di comunità delle Marche. Progetti che la politica e non solo chiede di poter vedere.

Sara Ferreri