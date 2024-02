Casa Hermes, bilancio in pareggio dopo anni

Casa Hermes a Loreto ha raggiunto un risultato storico dopo le perdite: il pareggio di bilancio per il 2024. L’ha annunciato il presidente della Fondazione Opere Laiche lauretane e Casa Hermes Federico Guazzaroni. Tra le leve del risultato il raggiungimento del massimo di ospiti consentito, gli investimenti sul fotovoltaico e il riconoscimento da parte della Regione di ulteriori 4,19 euro giornalieri a ospite in convenzione. "Un risultato simile è stato sfiorato solo nel 2016 – dice Guazzaroni -. Importante per l’ottenimento di questo traguardo è stata la comunicazione pervenuta dalla Regione di adeguamento, da gennaio 2023, della quota sanitaria rimborsata. Siamo passati da un esercizio di bilancio in passivo di meno 420mila euro del 2022 a un prospetto di bilancio di sostanziale pareggio".