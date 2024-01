Casa Nana, nuovo format di intrattenimento

Patatas Nana, brand di chips in busta diventato ormai iconico, continua la sua rivoluzione e dal mondo dell’aperitivo a quello del clubbing il passo è breve. Casa Nana, il quartier generale di Patatas Nana situato in piazza del Duca, nel cuore del centro storico di Senigallia, dall’autunno 2023 ha inaugurato Disco Domingo, un nuovo format di intrattenimento unico nel suo genere che ha richiamato musicisti e appassionati da tutta Italia, diventando in poche settimane un unicum nel panorama del clubbing italiano. Ogni domenica, dalle 18 alle 23 è in scena un dj set: si balla, si mangia, si ascolta, si degusta, il tutto circondati dalla spensieratezza di una domenica pomeriggio che punta sì al divertimento, ma cercando di valorizzare le tradizioni e le sperimentazioni sia musicali che culinarie. Una formula diversa in un locale tutto diverso: Casa Nana non è un bar, non è un cocktail bar e non è un ristorante. Il menu offre tutti i gusti e i formati delle chips Patatas Nana insieme a una proposta di tapas alla carta da leccarsi i baffi. Da bere? La Sangria e il Gin marchiati Patatas Nana, pochi e selezionati cocktail realizzati con lo zampino di Antonio Costa e una lista di vini naturali ricercatissima. Dai tavoli e dal bancone si potrà ascoltare la musica di DJ Ralf, Daniele Baldelli, Fabrizio Mammarella, Tiger & Woods, DJ Rocca, Gino Grasso, Flavio Vecchi e tanti altri.