Casa Podesti in abbandono: "Sindaco, riapra quello scrigno. Qui intorno è pieno di gioielli"

Capodimonte, l’appello dei residenti al Comune: "Sindaco Silvetti, riapri la casa del ´nostro´ pittore Podesti". Il Carlino, dopo le tante lettere e segnalazioni ricevute in redazione, è voluto andare sul posto per controllare lo stato della casa del pittore italiano più famoso della prima metà dell’Ottocento. Francesco Podesti era nato proprio nella via che oggi porta il suo nome, via Podesti, nel cuore di uno dei rioni più antichi del capoluogo (il più vecchio è il Guasco). Si tratta, in pratica, della strada che collega il centralissimo corso Stamira con via Sanzio e il parco della Cittadella. Davanti quella casa, ci passano praticamente ogni mattina migliaia di persone. Chi abita lì, talvolta, non sa neppure di chi sia quel rudere abbandonato al civico 62 con le persiane rotte. Che dentro però – a dire il vero – è sorprendentemente tenuto bene. Nel senso che non ci sono macerie o incuria come si potrebbe pensare. All’ingresso, la lapide che una volta indicava il luogo di nascita di Podesti non c’è più. Rimane una sagoma, l’alone di una targa di marmo che avrebbe dovuto fare memoria. Davanti la porta d’ingresso, due motorini in sosta vietata. Non una sosta momentanea, ma un parcheggio perenne. Uno scooter è addirittura coperto con un telo legato in più punti per far sì che il mezzo, forse, non sia soggetto alle intemperie invernali. Più in là, una bicicletta (senza la ruota posteriore) legata a un paletto. Giriamo lungo tutto il perimetro dell’edificio, una palazzina su più piani che si trova, salendo da corso Stamira, sulla sinistra, dopo il frequentatissimo panificio Boccolini. "Qui siamo pieni di gioielli architettonici e urbanistici – sottolinea Stefania, della storica panetteria – È un peccato che la casa di Podesti sia ridotta in quel modo. Il Comune potrebbe realizzare una galleria all’interno di quelle mura, specialmente adesso che le navi da crociera attraccano pure nel porto dorico e che le Marche sono sempre più visitate. È allucinante, siamo pieni di cose da mostrare ai turisti e alla città. Per non parlare degli affreschi di palazzo Malaccari". Anche Massimo Moroni è dispiaciuto nel vedere ´casa Podesti´ sommersa da erbacce e sciatteria. Lo incontriamo mentre con Rita Stecconi, una delle più conosciute residenti di Capodimonte, esploriamo la zona: "Podesti dovrebbe essere parte della memoria cittadina - dice lei - la sua casa andrebbe valorizzata. Noi nel nostro piccolo lo abbiamo ricordato con un’iniziativa di teatro itinerante (in collaborazione con l’associazione ´Quintessenza´). Nel rione, ci auguriamo tutti di vedere le opere di Podesti in mostra nella sua casa, magari con la storia di questo nostro anconetano illustre".