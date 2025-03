Casa, prezzi alle stelle: "Censimento popolare"

Non cessa l’ascesa dei prezzi delle case in affitto e in vendita nel comune di Senigallia, se fino a qualche tempo fa, ad avere prezzi proibitivi erano solo alcuni quartieri, i prezzi sono saliti anche nelle frazioni a ridosso della città.

Ad accendere i riflettori sul problema è lo Spazio Autogestito Arvultura: "La città di Senigallia vive un cronico e crescente problema abitativo che trova il suo paradigma più evidente nel mercato degli affitti estivi e nella gestione opaca delle case popolari. In entrambi i casi l’esito è lo stesso: case sfitte usate come leva speculativa per innalzare i costi abitativi ed espellere i senigalliesi dalla propria città".

Un problema che per molte famiglie peggiora con l’arrivo dell’estate, quando in molti sono costretti a lasciare le abitazioni che spesso vengono concesse in locazione da ottobre a maggio, in modo che il proprietario possa affittarla per la stagione estiva.

"Stiamo mettendo in campo un ambizioso progetto con l’obiettivo di restituire alla comunità il diritto alla casa, attraverso una campagna politica che mira a denunciare lo scandalo delle case sfitte e a lottare contro la precarietà abitativa causata dagli affitti estivi – spiegano -. Il primo passo di questa campagna è raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini su case popolari lasciate vuote, in stato di abbandono o non assegnate dall’Erap. Queste segnalazioni saranno il punto di partenza per creare un dossier pubblico che renda visibile lo stato di degrado e l’inerzia delle istituzioni. Con il dossier alla mano, avvieremo una vertenza politica rivolta all’amministrazione comunale e all’Erap, chiedendo la mappatura completa delle case popolari sfitte e in degrado, un piano urgente di riqualificazione, la messa in sicurezza degli immobili e assegnazioni trasparenti e tempestive".

Il secondo obiettivo è quello di contrastare gli affitti estivi per garantire una continuità abitativa: con l’arrivo dell’estate sono molte le offerte che appaiono sui social, dove il più delle volte, chi li pubblica, compare come ‘utente anonimo’. Un fatto segnalato alle forze dell’ordine per evitare di cadere nella trappola delle ‘case fantasma’, che ha portato a molti a ritirare i propri annunci, se non in regola con il Cin (codice che si applica agli immobili destinati ad uso turistico). Prezzi pazzi quelli della spiaggia di velluto dove, per un appartamento in buone condizioni in posizione residenziale si chiedono circa 3mila euro al metro quadro, mentre si sale anche a 5mila per il nuovo. Costi proibitivi per molte famiglie, ma anche per giovani coppie che spesso sono costrette a migrare nell’hinterland pur di trovare una casa.