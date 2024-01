Casa Sabini, è qui la festa. Oggi il debutto in Coppa

Festa grande in casa Sabini per avere chiuso con una vittoria un girone di andata che a parte il passo falso nella prima giornata (contro Ferrara, in casa) ha portato solo gioie: undici vittorie consecutive e primo posto in classifica. Che è valso anche la qualificazione alla Coppa Italia. Niente vacanze infatti per la Sabini, perché oggi tornerà in campo per la Coppa. La formazione di Fabbietti è attesa dall’inedito triangolare. Oggi, con fischio d’inizio alle 18, al PalaLiuti scenderà l’Arno Volley Castelfranco, squadra toscana campione d’inverno del girone F, la scorsa stagione promossa in A3. Castelferretti sarà attesa da due partite nel giro di pochi giorni, perché l’altra sfida sarà infrasettimanale in casa della Kerakoll Sassuolo, al giro di boa in testa al girone D. Un’esperienza inedita, ma alquanto entusiasmante per una Sabini che vorrà fare bene anche nella rassegna tricolore. Oltre al triangolare che vede che vede impegnata la squadra castelfrettese, gli altri due gruppi sono composti dalle prime classificate nei gironi A-B-C e G-H-I. Nella prima fase si disputerà un girone all’italiana in cui ogni squadra giocherà una gara in casa. La squadra vincente accede alla Final four. Le sei squadre perdenti della prima fase, invece, saranno inserite in una classifica avulsa, che terrà conto dei risultati della prima fase.