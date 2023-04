Casa, sportello di mutuo soccorso

Da alcuni anni è attivo presso lo Spazio Comune Autogestito Arvultura di via Abbagnano, lo sportello sociale di mutuo soccorso Sms che, insieme alla sezione locale del sindacato di base Adl-Cobas, è diventato un punto di riferimento per quelle fasce della popolazione che prima con la pandemia e poi con l’alluvione hanno visto peggiorare le proprie condizioni di vita. "Da tempo – spiegano i promotori – tramite riunioni, incontri, picchetti, manifestazioni e pressioni nei confronti della pubblica amministrazione, siamo

riusciti a bloccare molti sfratti per diversi soggetti, garantendo il diritto all’abitare. Gli ultimi due casi si sono verificati proprio in questi giorni. "Due operai da molti anni residenti nel nostro territorio, si sono trovati di fronte al rischio immediato di doversi trovare in strada per relative ordinanze di sfratto con motivazioni discutibili – spiegano ancora i promotori –. Siamo intervenuti tramite uno dei nostri legali, dato che erano state fissate le due udienze per rendere esecutive le ordinanze. L’esito è stato positivo – concludono i promotori –

e in entrambi i casi si è raggiunto l’obiettivo di impedire che i due nuclei famigliari si potessero trovare letteralmente in mezzo alla strada".

Lo sportello dello spazio autogestito può essere contattato al numero 3534114609 ed è aperto in via Abbagnano 6 il venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mentre il giovedì dalle 18.30 alle 20.30 è attivo l’Adl Cobas.