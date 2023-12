Casacon, metti una notte con musica e cibo. C’è il Capodanno Galà

E’ un intenso periodo natalizio quello che si appresta a vivere il Casacon di Sirolo, nel cuore del Parco del Conero. Domani si inizia alle ore 21 con la dancing dinner in compagnia di Pil Love Club e Tales & Gate Clubbing. Dalle ore 23 spazio a Pakkio Sans (Hottrax I Endless I Nervous), Davide Casaccia, Mattia Gresta e Doda. Sabato (ore 21) music dinner ‘Glitz and Glam - Vacanze di Natale’, e a seguire ‘Social Night’ con Corrado Cori (dj e sax), Janos Murri (dj, voce e chitarra) e la performer Beatriz Singer. Domenica 31 è in programma ‘The Capodanno Gala’, per dire addio al 2023 e salutare l’arrivo del nuovo anno. Varie le possibilità (tavolo, cenone e tavolo, e volendo anche pacchetto hotel). Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, segnerà il ritorno della cena musicale ‘Glitz and Glam’, dalle ore 21, alla quale seguirà la ‘Social Night’ circa due ore dopo.