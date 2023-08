Cascamificio, gelo tra Fondazione e Comune

"In Cda ci è solo stata comunicata la difficoltà nel portare avanti il progetto originario, ma ho appreso dai giornali che nel nuovo assetto non c’era spazio per il laboratorio che costruisce le scenografie e la formazione. Eppure è la Fondazione che ha tirato fuori i soldi per acquistare l’ex Cascamificio (712mila euro, ndr) e che ora si trova a pagare il mutuo e contemporaneamente l’affitto (attorno ai 50mila euro l’anno, ndr) a un privato per il laboratorio teatrale alla Zipa che avrebbe dovuto essere dismesso in massimo due anni".

A parlare è il sindaco di Monsano Roberto Campelli componente del Cda della Fondazione Pergolesi Spontini, interpellato dal Carlino, conferma quanto sostenuto dall’ex sindaco Massimo Bacci e da JesiAmo e cioè che il ridimensionamento del progetto di restyling dell’ex Cascamificio non ha avuto l’ok ufficiale del Cda.

"Ci è stato comunicato a giugno – spiega Campelli – che ci sarebbero stati dei passaggi con l’ufficio tecnico per trovare soluzioni alternative. La parte abitativa del progetto finanziato con fondi Pinqua era bilanciata con quella a uso della Fondazione che si è impegnata con fondi propri per un ritorno in termini di spazi per le attività e in ottica di risparmio. C’era un piano economico che così viene modificato. La Fondazione non è un immobiliare e ora si troverà a dover gestire un impegno sostanziale in un momento in cui si stava progettando importanti iniziative per le celebrazioni dei 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini. Ancora non siamo stati convocati – conclude Campelli - attendiamo il passaggio formale in Cda per dire la nostra, anche se il Comune di Jesi ha la maggioranza assoluta".

"In Fondazione – conferma il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli che pure è nel Cda - la rimodulazione non è stata discussa come punto specifico all’ordine del giorno. Tuttavia il Pinqua è stato discusso insieme per tempistiche e accordi con il Mit, ma ogni Comune ha pensato a rimodulare il progetto in misura a se’ stante. Io non sapevo bene come Jesi rimodulava, se non per i caratteri generali legati a superfici e alloggi e Jesi non sapeva come io ho rimodulato. Sapevo di un progetto ridotto". Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha dichiarato: "Pinqua sta per programma nazionale per la qualità dell’abitare: dunque abitazioni, prima che laboratori artistici. Dispiace, lo dico sapendo di essere anche presidente della Fondazione Pergolesi Spontini. Restano i propositi futuri: il Cascamificio, eliminato l’amianto e parzialmente recuperato, potrà più facilmente attrarre investimenti".

Sara Ferreri