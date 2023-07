Cascamificio più "caro", il finanziamento c’è

"Abbiamo dovuto impiegare oltre un milione e 100 mila euro in più di fondi comunali più 700mila euro del lascito Cesarini per mantenere i finanziamenti Pinqua del complesso San Martino e del Cascamificio". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo accanto alle assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni e al Bilancio Paola Lenti illustrano perché e come hanno dovuto da una parte investire maggiori risorse (possibili anche grazie all’insediamento Amazon), dall’altra rimodulare e quindi rinunciare a oltre la metà della riqualificazione dell’ex Cascamificio pensata dalla vecchia amministrazione ma con una stima dei costi "imbarazzante". "Per il Cascamificio – spiega l’assessora Melappioni – abbiamo portato avanti per mesi un confronto con il Ministero e la Regione per non perdere il finanziamento di 3 milioni e 840mila euro (Pnrr) per cui era prevista una copertura comunale di soli 320mila euro". Per ora quindi non saranno realizzati qui i laboratori teatrali della Fondazione Pergolesi Spontini, mantenendo invece la parte residenziale con i 16 appartamenti: "i capannoni saranno solo bonificati dall’amianto per rendere più appetibile l’area ma ci sono interlocuzioni in corso per possibili finanziamenti futuri - spiegano Fiordelmondo e Melapponi -. Restano la parte residenziale con il piano terra lasciato come spazio per gli artisti e la corte da riqualificare come spazio pubblico di cui potersi riappropriare. Il comune investirà 350.800euro di risorse proprio in luogo delle 320mila preventivate ma rinunciando a oltre la metà degli interventi di riqualificazione in quell’area composta da 9mila metri quadrati coperti e oltre 2mila aperti. Si era fatta una stima di 300 euro a metro quadrato poco più a fronte dei 2.100 necessari per gli spazi chiusi e 1.200 per quelli aperti". "La differenza di costi non è certo quella dovuta all’aumento delle materie prime che pure lo Stato compensa con risorse proprie" spiega l’assessora Melappioni che aggiunge: "La riqualificazione del complesso San Martino resta completa e comprende l’inserimento della casa famiglia Cesarini con spazi più idonei per disabili e la possibilità di parcheggio accanto alla struttura". "Dei 350mila euro pensati dalla precedente amministrazione ne impiegheremo un milione e 480mila euro per un progetto da 5,7 milioni di cui 3,2 finanziati con risorse del Pnnr" spiega Lenti. Tempi strettissimi: "entro fine settembre la determina a contrarre". Oggi il via libera dell’aula.

Sara Ferreri