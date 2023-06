Casco e pistola in pugno rapina la tabaccheria

"Il primo è entrato scandendo i passi e dicendo come se nulla fosse: ‘Questa è una rapina’. Ho pensato a uno scherzo e ho chiesto: ‘A mano armata?’. Quando ho sentito ‘sì’ e mi sono trovata la pistola puntata in faccia ho realizzato che non era finzione".

Così Simona Sinipoli, titolare assieme al fratello della tabaccheria ricevitoria di via Lamberto Corsi, quartiere Santa Maria. È ancora sotto choc per la rapina di giovedì pomeriggio alle 17,28, ma ha avuto grande sangue freddo: "Non capivo di che pistola si trattava, non aveva il tappo rosso comunque e ho pensato che avrebbe potuto sfigurarmi - spiega ancora -. Poi mi sono accorta che il braccio che teneva la pistola era tremante, ma non ho comunque reagito".

Del resto si tratta di una rapina lampo: durata un minuto e venti secondi. "Non c’è niente raga: è un periodaccio" le è venuto da dire mentre nel frattempo si accucciava vicino la vetrina facendosi scudo con un espositore. Poi al ‘capo’ che era andato dietro al bancone e aveva raggiunto la cassa: "Ti conviene prendere le sigarette".

Detto fatto: il giovane che in testa un casco scuro con sotto il passamontagna, smette di rovistare nella cassa (stava prendendo pure gli spiccioli) si gira verso le sigarette come scegliendole. Ne prende una decina, le infila nel marsupio per poi raggiungere il complice (che si trovava all’ingresso con la pistola puntata ancora su Simona Sinipoli), dicendogli: "Jammuncenne" (‘andiamocene’ in napoletano) invitando il ‘socio’ ad uscire. Si tratterebbe di giovani ventenni dileguatisi poi a bordo di uno scooter nero, rovinato sul davanti e senza targa. Sarebbero scappati verso la zona stazione.

Di poco superiore a 1.200 euro il bottino, per lo più in contanti. Difficile dire se la pistola fosse giocattolo. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Fabriano. "Erano 10 anni che non si verificava una rapina in città e noi non ne abbiamo mai avute - commenta rammaricato Giuseppe Sinopoli, titolare con la sorella della tabaccheria che si trova poco distante dalla piscina -. Ero uscito per pochi minuti per andare qui di fronte. Mia sorella Simona era da sola. Non appena i due sono usciti mi ha chiamato e ho provato a inseguirli ma nulla. Confidiamo nelle indagini dei carabinieri. Mi dispiace per Fabriano, erano 10 anni che non accadevano rapine in questa città che è ambiata molto negli ultimi anni. Ho avvertito i colleghi dell’episodio cosicchè stiano attenti. Ma l’ansia e quella pistola puntata saranno difficili da cancellare".

Sara Ferreri