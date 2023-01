Case Apl3, rischio incompiute: ora aumentano anche i prezzi

Ancona rischia di tornare al suo passato più oscuro, quello delle incompiute a cavallo tra anni ’80 e ’90 del secolo scorso. Ieri nuovo atto formale deliberato dall’amministrazione comunale per risolvere l’annoso problema dei lotti da edificare nel piano cosiddetto Apl3 a Monte Marino, l’area in abbandono da anni alle spalle della questura con vista su Vallemiano. Sia chiaro, di questa empasse il Comune non è responsabile e attraverso i suoi uffici del Patrimonio sta cercando di agevolare la ripresa dei cantieri. Nello specifico ieri è stata approvata dal consiglio la firma sulla convenzione tra Palazzo del Popolo e il Consorzio San Carlo che si occupa della realizzazione di residenze private convenzionate appunto, per i soci del consorzio stesso, e una seconda parte dedicata ad alloggi sovvenzionati. Tradotto alloggi popolari, o meglio sociali, che dovrebbero arricchire il parco edilizio per le fasce con redditi più bassi. Quella parte di lavori però è molto lontana e rischia di non vedere la luce nei prossimi anni dopo almeno un decennio di tempo gettato al vento. Adesso, per quanto riguarda le villette convenzionate (la parte più a monte, gli alloggi sociali occupano un’area più a valle), per i soci arriva una nuova mazzata. Lievita, infatti, il costo al metro quadro delle case a loro destinate. Un aumento non da poco, visto che il prezzo passerà da 2.078 euro al metro quadro a quasi 2.500 euro. Una somma che rischia di mettere in grossa difficoltà i soci del consorzio che si dovrà occupare anche degli oneri di urbanizzazione. E proprio in tal senso va inserita la delibera per la firma sula convenzione. Tra le opere più importanti sicuramente il ripristino definitivo dello stradone che scende da Monte Marino fino a via della Ferrovia, di fianco alla Conerobus, ci cui oggi c’è solo una traccia.