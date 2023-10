Case evacuate: tanti disagi, ma il terreno tiene

Venti giorni di disagi, senza poter fare rientro in casa propria. Tanto è passato dal dissesto sismico di venerdì 29 settembre in un terrapieno di mezzacosta a Falconara, che ha provocato l’evacuazione e il conseguente sgombero di una palazzina di via Canonico 19 e di quella sottostante, in via Bordoni 24. Nove famiglie in tutto, poco meno di venti persone, restano confinate fuori, lontane dalla ritualità, sacra, della loro abitazione.

Restano soltanto i nastri biancorossi che segnano un’emergenza a tutt’ora in corso e i fogli delle ordinanze 70 e 71 del sindaco Stefania Signorini, che impongono ai residenti di non entrare. Ed è proprio quella l’ossessione notturna che non fa dormire sonni tranquilli: "Quando potremo tornare?", si domandano gli abitanti.

Per chiarire subito: la risposta non c’è, purtroppo. Il che significa che le criticità, per un periodo ignoto, continueranno ad esserci. Ma, accanto a dubbi e incertezze, vi sarebbero finalmente anche delle buone notizie in questa fase di "stasi". Ovvero che le ispezioni commissionate dai proprietari, al fine di verificare lo stato degli immobili e l’avanzamento dello smottamento delle frana, starebbero producendo risultati migliori del previsto.

In quale misura? Il terreno non sarebbe avanzato ulteriormente. Sarebbe rimasto lì, all’ultimo lavoro di rinforzo effettuato dalla ditta che operava nel cantiere di via Bordoni.

Intervento resosi necessario dopo uno sbancamento effettuato in estate, seguito da due mesi di stallo nelle operazioni e, purtroppo, dall’evento noto del 29 settembre. Ingegneri strutturali, geologici e tecnici dell’azienda cui verrà conferito l’incarico di effettuare gli interventi di ripristino stanno proseguendo nel monitoraggio dell’area, tra sondaggi, carotaggi e perizie. Anche per tenere sotto controllo la tenuta delle fondamenta e, quindi, delle palazzine stesse. Nella speranza che un meteo clemente agevoli il completamento delle ricognizioni, l’obiettivo è riuscire a realizzare in tempi celeri la relazione da presentare al Comune – seppure i due immobili siano privati – e concertare l’intervento di messa in sicurezza definitivo.

Che, secondo le ipotesi più quotate, dovrebbe prevedere l’installazione di pali di fondazione e gettate di cemento. Ipotesi, appunto. Di certa c’è soltanto l’ansia che aumenta nei residenti assistiti dal legale Riccardo Casella. "Il disagio è tanto – il pensiero comune – di fronte all’impossibilità di fare qualcosa. Restiamo in attesa di sviluppi positivi". Una persona è ancora ospitata in un hotel a Montemarciano. Altre sono andate in affitto, a spese proprie, mentre le restanti famiglie hanno trovato "appoggio" da alcuni parenti.

Giacomo Giampieri