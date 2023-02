Case extra lusso, sul lungomare come a Miami

di Silvia Santarelli

Senigallia come Miami, appartamenti al complesso residenziale Da Vinci a più di 7 mila euro al mq. Resteranno delusi quanti, in cerca di un affare immobiliare sulla spiaggia di velluto, speravano di risparmiare qualche euro acquistando dopo la seconda alluvione in otto anni: nulla di tutto ciò, i prezzi delle abitazioni restano invariati e in alcuni casi aumentano. Il complesso residenziale Da Vinci sorge sulle ceneri delle ex colonie Enel: il progetto prevede la realizzazione di 30 appartamenti, con metrature e caratteristiche differenti, mantenendo come unico elemento imprescindibile la valorizzazione dell’affaccio verso il mare. Dotato di diversi spazi comuni per il benessere e il relax dei residenti come l’ampio giardino, ideale per lo svago e il gioco dei bambini in sicurezza, affiancato da un’area attrezzata con piscina, nonché l’area fitness in cui usufruire di una palestra privata in uno spazio in diretto collegamento con l’esterno. La realizzazione del Complesso residenziale è inserita all’interno di un progetto a scala più ampia che comprende la riqualificazione dell’intero tratto di lungomare. Inoltre, nella parte retrostante del lotto è presente una struttura coperta al di sotto della quale si trovano i posti auto al coperto e al piano terra si trovano dei box cantina assegnati uno ad ogni appartamento. Sono diverse le tipologie di appartamento proposte: si va dai 49mq, due locali e un bagno, a 375 mila euro, passando per 65 mq, con a disposizione due locali e due bagni a 450 mila euro fino 76mq, tre locali e due bagni a 475 mila euro. Ma per chi non vuole badare a spese c’è l’appartamento da 80 mq con terrazze da 50mq e bellissima vista sul mare. L’appartamento si divide in una zona giorno con angolo cottura, 2 camere da letto e 2 bagni: il tutto al costo di 575 mila euro. La data prevista per la consegna dell’immobile è il 31 dicembre 2023. Prezzi stellari quelli applicati alle abitazioni sulla spiaggia di velluto dove per un attico di 108 mq e tre terrazzi, in zona rotonda si arriva a 600 mila euro. Sempre in zona Rotonda, con 450 mila euro si può acquistare un attico di 65mq. Se si vuole risparmiare, senza rinunciare al mare, si può puntare al lungomare Mameli dove i prezzi scendono a 270 mila euro per un trilocale nuovo. Non si risparmia molto se ci si sposta in centro storico: per un trilocale di nuova costruzione in viale Leopardi il costo è di 295 mila euro.