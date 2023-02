"Case invase dal fango, pronte le denunce"

"Ogni volta che piove di più ci ritroviamo con l’acqua e il fango nelle case. Questo per la mancata manutenzione dei corsi d’acqua come segnaliamo da oltre dieci anni. Se continuerà questa inerzia partiranno le denunce". Così una decina di famiglie che vivono in contrada Serralta e da anni sollecitano l’amministrazione comunale per risolvere i problemi delle loro residenze a causa delle esondazioni dell’Esino. Stavolta le famiglie sono decise ad andare in fondo e hanno scritto anche alla Prefettura, oltrechè agli amministratori locali e ai responsabili della protezione civile: "Qui – spiega la portavoce Stefania Brocanelli - mancano le ordinarie e straordinarie manutenzioni del fiume Esino che a ogni avversità atmosferica più abbondante esonda portando fanghi nelle aree delle residenze sul lato destro del fiume, in corrispondenza del tratto all’altezza del ponte che collega via Serralta a via Fratelli Bandiera". Un nodo che i residenti hanno già segnalato dieci anni fa e più recentemente al sindaco Tommaso Borri".

"Abbiamo subito gravi danni dall’ultima esondazione del 15 settembre ma nessuno ha mai preso in seria considerazione quanto solleviamo da tempo né programmato degli efficaci interventi di tutela di queste aree che si allagano con grave pregiudizio dell’uso delle nostre abitazioni, in alcuni casi imprigionate e private di ogni via di fuga. Non ci risultano - aggiungono i residenti nella lettera inviata anche in Comune - segnalazioni da parte dell’amministrazione alla prefettura e alla protezione civile. Quanto accaduto il 15 settembre si era verificato già più volte negli ultimi anni".

Nel mirino le "mancate manutenzioni alle tubazioni terminali dei fossi che dalle colline scendono verso il fiume con i tratti terminali realizzati in tubazioni interrate e malfunzionanti". "A questo si aggiungono – lamentano i residenti - opere incredibili di abbassamento dell’argine destro del fiume con mezzi meccanici a opera di aziende che lavorano per la superstrada o per le ferrovie, contribuendo allo straripamento del fiume. Inoltre in prossimità del sottopasso della superstrada che porta alle residenze il livello del fiume, anche per l’accumulo di ghiaia, è decisamente superiore a quello della sede viaria". La richiesta è di "programmare efficaci interventi di protezione delle aree dove si trovano le abitazioni con accantonamento di fondi congrui per la soluzione dei problemi lamentati". Se questo non avverrà – avvertono – "alla prossima calamità denunceremo l’amministrazione comunale affinché il pm possa effettuare indagini approfondite e ricercare le responsabilità personali".