Jesi (Ancona), 3 marzo 2019 - Case del sesso con prestazioni estreme e di lusso, la mente era a Reggio Emilia ma diverse ragazze erano costrette a prostituirsi anche a Jesi. Centro dell’organizzazione era un’abitazione di Mestre, ma le sfruttatrici gestivano diverse case a luci rosse, dotate di ogni comfort, anche a Jesi, Macerata e in Veneto. Arrestata dai carabinieri a Reggio Emilia la presunta maitresse al vertice dell’organizzazione, la 52enne cinese Lizi Wang. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa di processo. Oltre a lei nei guai anche due sue connazionali di 42 e 33 anni che, secondo gli inquirenti, gestivano il vasto racket di prostituzione che sfruttava giovani orientali. Loro sono state sottoposte all’obbligo di dimora e di firma. Sono tutte accusate di sfruttamento della prostituzione.

I clienti rintracciati sono numerosissimi: italiani e stranieri, soprattutto orientali (prevalentemente del Nordest) come pure occasionali che raggiungevano le varie case d’appuntamento anche percorrendo centinaia di chilometri. Le ragazze, costrette a prostituirsi in almeno una casa di Jesi, garantivano prestazioni sessuali anche estreme con pratiche di bondage che potevano arrivare anche a 500 euro. Decine le ragazze sfruttate e attirate in Italia con la promessa di una vita migliore, che dovevano essere disposte a tutto. Il centro dell’organizzazione era tra il Veneto e le Marche. Le indagini sono durate tre anni e si sono sviluppate monitorando gli annunci di sesso a pagamento sul web.

E la modalità con cui i clienti stipulavano prestazioni prevedevano anche escamotage tecnologici: codici identificativi inviati via telefono e istruzioni ben precise sul luogo. Su un sito di incontri sono stati scoperti diversi annunci che proponevano rapporti a pagamento indicando alcuni numeri di cellulari, intestati alle tre sfruttatrici. Concordati gli appuntamenti e la disponibilità economica il cliente riceveva un messaggio con un codice identificativo, in base alla prestazione e alla tariffa concordate, con le dovute indicazioni per raggiungere le schiave del sesso. Da capogiro i guadagni grazie a precisi tariffari, a clienti locali e internazionali e prestazioni sessuali di ogni genere. Per la 52enne sono scattati gli arresti: gli inquirenti ritengono gestisse direttamente ben tre case di appuntamento tra il Veneto e le Marche. Le tre sfruttatrici da tempo sospettavano di avere gli inquirenti alle calcagna tanto che le fruttuose attività erano state sospese. Ma questa ‘accortezza’ non è bastata a evitare l’arresto.