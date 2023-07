Casenuove, l’autovelox più avanzato e preciso

Non ne arriveranno di nuovi a Osimo ma quelli esistenti saranno potenziati a tutela degli automobilisti per contrastare l’alta velocità di indisciplinati al volante. L’autovelox di via Jesi a Casenuove è obsoleto e per questo sarà sostituito con un apparecchio tecnologicamente più avanzato e preciso, in un tratto di strada che purtroppo è da sempre caratterizzato dall’alta velocità. Si tratta di un velox montato su un palo con tecnologia laser che funziona anche su due corsie nello stesso senso di marcia con rilevazione simultanea e indipendente di entrambe. Acquisito il preventivo di spesa e ritenuta congrua l’offerta, il Comune ha deciso di affidare il servizio di fornitura e installazione a una ditta fiorentina per oltre 43mila euro. "Non solo il comando della Polizia municipale sta rafforzando il sistema infrastrutturale di controllo ma sta anche potenziando il comando stesso. Entro agosto si procederà anche all’assunzione di due nuovi di polizia locale", afferma l’assessore alla Polizia Federica Gatto. Massima sicurezza in strada quindi, anche con gli ultimi cantieri partiti per le manutenzioni dove sono accaduti incidenti. Sono iniziati i lavori in via San Biagio di competenza Astea. Un intervento importante per compensare i disagi che la frazione subirà nei prossimi mesi, quando, durante il cantiere per i sottoservizi in via Flaminia I, il traffico sarà deviato da via Sbrozzola a via Colle San Biagio e, appunto, in via San Biagio, che risultava ormai usurata. Gli interventi richiedono la completa chiusura di via San Biagio ma già per domani, salvo contrattempi dovuti al maltempo che potrebbe rallentare i lavori, il cantiere sarà terminato e la strada riaperta. Per quanto riguarda il cantiere in via Flaminia I, con nuovi sottoservizi e asfalto, Astea incontrerà nei prossimi giorni la ditta alla quale ha affidato i lavori, che dovrebbero partire a metà settembre con tre step dalla Gironda al bivio con via Sbrozzola, poi da qui al bivio con via Abbadia e poi dalla rotonda della Gironda a via Guazzatore.

Silvia Santini