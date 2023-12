Casenuove, "pallone" distrutto: problemi per lo sport e la scuola

Nel corso del weekend scorso, a causa di raffiche di vento molto forte, il pallone pressostatico di Casenuove di Osimo ha subito diversi danni, rendendo inagibile la struttura per lo svolgimento normale dell’attività sportiva. "Questa situazione riguarda sia la nostra società che la scuola elementare di Casenuove, che utilizza la struttura per condurre l’attività fisica con gli alunni di tutte le classi – lamenta la Asd Casenuove, squadra militante nel campionato regionale di calcio a 5 -. Tutto ciò comporta non pochi problemi per il campionato provinciale di Serie D che stiamo disputando; infatti, a causa dell’impraticabilità del campo, siamo costretti a spostarci tra i vari campi della provincia sia per gli allenamenti che per le partite". Quelle forti folate di vento hanno fatto davvero diversi danni: il cimitero Maggiore ad esempio resta chiuso fino a domani per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria di ripristino delle condizioni di sicurezza per chi lo frequenta. Diversi alberi si sono sradicati finendo anche sulle tombe, motivo dell’intervento che si sarebbe dovuto concludere lunedì scorso, come da prima ordinanza sindacale.