Casenuove, un telelaser attivo su due corsie

Il tema viabilità a Osimo si fa sempre più scottante, con i tanti cantieri aperti quasi in contemporanea sia in centro che in periferia e quelli più volte sollecitati. L’argomento ha scaldato anche il Consiglio comunale durante il quale si è votata la variazione di bilancio l’altra sera. Spinto dall’interrogazione del consigliere della Lega Alberto Alessandrini, il sindaco Simone Pugnaloni si è concentrato sulla frazione di Casenuove: "Via di Jesi nel tratto che passa a Casenuove è caratterizzata da un’elevata velocità dei mezzi in transito, motivo per cui nel 2021 era stato installato un autovelox ulteriore all’uscita della frazione andandosi ad aggiungere a quello in entrata. Quest’ultimo però, ormai obsoleto da un putno di vista tecnologico, sarà sostituito la prossima settimana con un nuovo impianto su palo con tecnologia laser che funzionerà anche su due corsie nello stesso senso di marcia con rilevazione simultanea e indipendente di entrambe. Poi il Comune di Santa Maria Nuova ha recentemente collocato un altro autovelox in località Pradellona. Con queste nuove strumentazioni viene garantito un controllo più capillare su quell’arteria. Proprio in questi giorni si sta predisponendo ulteriore segnaletica verticale da parte della Osimo servizi. La Provincia sta poi per provvedere all’asfaltatura: firmato il contratto, a breve partiranno i lavori. Poi sarà ripristinata la segnaletica orizzontale". Caos traffico anche in via Flaminia I per il cantiere Astea per il rifacimento dei sottoservizi che ne avrà ancora per mesi: al momento è corso la prima delle quattro fasi del cantiere che sicuramente terminerà i primi mesi del 2024.

"La viabilità su via Flaminia I sta creando uno sconquasso enorme ai cittadini di Osimo Stazione-Abbadia e non solo – dice Gilberta Giacchetti delle Liste civiche -. Premesso che tutti concordiamo che i lavori come i nuovi sottoservizi in capo ad Astea, che poi provvederà al nuovo asfalto stradale, vanno effettuati, non è però ammissibile un cambio di viabilità così farraginosa per i cittadini che oltretutto non sono stati per niente informati sulla data di inizio dei lavori". Il primo cittadino informa: "Per raggiungere Osimo, di utilizzare via Colle San Biagio o tutta via San Biagio fino al campo sportivo, per poi scendere in via Tenco imboccando via Ancona dalla rotatoria, anziché svoltare da via San Biagio a via Molinaccio dove sono stati registrati disagi per residenti e automobilisti".

Silvia Santini