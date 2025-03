Casette dell’acqua, richieste per sei postazioni su otto. "Il motivo per cui quattro delle sei offerte sono state escluse, non ha nulla a che vedere con la mancanza di interesse economico – spiega Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente e al Porto – ma è dovuto a errori formali nella compilazione dell’offerta economica da parte delle aziende principianti. Per garantire la correttezza della procedura, tali offerte non hanno potuto essere accolte. L’Amministrazione ha già provveduto a riaprire il bando, per far si che le aziende escluse possano correggere gli errori e garantire una copertura completa del servizio".

Le nuove casette dell’acqua saranno distribuite strategicamente in otto punti della città e delle frazioni, garantendo una copertura capillare. Riduzione dei rifiuti in plastica e supporto economico alle famiglie: queste le direttrici principali del progetto, che punta a ridurre l’utilizzo di imballaggi monouso e, di conseguenza, il loro impatto sull’ambiente.

"Con questa iniziativa – ha dichiarato l’amministrazione – vogliamo dare un segnale concreto di attenzione al territorio, investendo in soluzioni che abbiano un impatto positivo sul lungo termine". Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che mira a rafforzare l’immagine di Senigallia come città sostenibile e attenta al futuro.