Casette di via Marchetti. Il progetto va rimodulato

Interventi sulle ‘casette’ di via Marchetti, aggiornato l’accordo tra Erap e il Comune di Ancona. Il Consiglio di amministrazione di Erap Marche ha approvato lo schema relativo all’aggiornamento dell’accordo tra il Comune di Ancona e lo stesso ente che regola i rapporti inerenti all’attuazione dell’intervento G3 quartiere ex Icp via Marchetti stipulato il 31 dicembre 2019.

Si tratta della rimodulazione del ‘Programma di riqualificazione della periferia Palombella-Stazione-Archi-Ingresso nord della città di Ancona’, meglio conosciuto come ‘Bando Periferie’ il cui iter è stato lungo e travagliato. La rimodulazione si è resa necessaria a riguardo degli interventi negli edifici di proprietà mista pubblico-privata e negli spazi pertinenziali, sempre di proprietà pubblico-privata.

Sebbene programmati e autorizzati da tutti i proprietari in fase di partecipazione al bando e di progettazione degli stessi, gli amministratori condominiali non hanno potuto procedere con l’appalto delle opere per mancato consenso e soprattutto per mancato contributo economico (parte eccedente il finanziamento) da parte dei soggetti privati:

"Stante l’indisponibilità dei proprietari privati di far fronte alla quota parte di spese a loro carico – spiega Saturnino Di Ruscio, Presidente di Erap Marche – per non perdere il finanziamento pubblico abbiamo optato per svincolarci dagli interventi di carattere condominiale e riformulando la proposta progettuale facendo convergere i fondi nel recupero delle proprietà abitative pubbliche del Comune e di Erap".

Lo stesso istituto ex Iacp, attraverso la propria struttura del presidio di Ancona, porrà in essere le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi sulle proprietà pubbliche (Comune e/o Erap) presenti nel quartiere tra via Marchetti e via Pergolesi.

Questo l’elenco degli interventi: adeguamento sotto servizi e conseguenti ripristini superficiali, su beni di proprietà comunale, di completamento su beni di proprietà mista Comune/Erap, completamento su beni di proprietà Erap Marche. Complessivamente sono quattro su 13 gli edifici che compongono l’area a essere recuperati.