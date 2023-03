Cash and Carry, inaugurato nuovo negozio all’Aspio

A distanza di un anno dall’apertura di Monsano, ha inaugurato un altro Cash and carry, questa volta nel comune di Camerano, in località Aspio Terme. Al taglio del nastro sia il sindaco di Camerano Oriano Mercante che il primo cittadino di Osimo Simone Pugnaloni. Salgono a 15 le insegne attive nelle Marche che fanno capo ad Arca commerciale. Un segnale dell’azienda che crede nel territorio marchigiano e sul quale sta consolidando la sua presenza, come spiega il presidente Giovanni Baldacci: "Conosciamo il potenziale di questa zona e siamo convinti della forza degli operatori economici che svolgono qui la loro attività".