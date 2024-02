Caso antenna, i residenti protestano in strada

Il picchetto di protesta si è fatto ieri mattina, organizzato da alcuni residenti, proprio vicino all’antenna che è in via di montaggio vicino al centro abitato del quartiere Sacra Famiglia, a Osimo. Sul posto anche il sindaco Simone Pugnaloni: "Abbiamo ribadito che il Comune aveva proposto soluzioni alternative ma che non può impedire alla compagnia telefonica di accordarsi con un privato se ha ottenuto le autorizzazioni necessarie dagli organi preposti, come Arpam in questo caso. Al contempo, abbiamo assicurato che il legale del Comune sta già lavorando sul ricorso che presenteremo al Tar per chiedere intanto la sospensiva, in modo da intavolare nel frattempo nuove trattative con l’azienda telefonica con l’intento di spostare la localizzazione, almeno di qualche decina di metri. In questo senso abbiamo chiamato in diretta, davanti ai residenti, il proprietario del terreno che ha spiegato di aver affittato solo 50 metri quadrati e di essere disponibile a chiedere alla compagnia telefonica di spostare l’antenna più lontana dal centro abitato ma non in mezzo al campo agricolo per non rovinare la coltivazione. Lavoreremo per garantire controlli periodici per scongiurare qualsivoglia rischio di inquinamento elettromagnetico a danno della popolazione. L’assessore all’Ambiente Michela Glorio ha dato garanzia che lavorerà proprio per la tutela della salute pubblica rimanendo dalla parte dei cittadini".

Il vicesindaco Paola Andreoni ha detto: "Quanto sta mettendo in atto la compagnia Iliad è grave. Inaccettabile la realizzazione di un palo ottagonale di 30 metri con un grappolo di antenne in una zona ad alta densità abitativa e di fronte e giochi ricreativi per giovani del quartiere. L’amministrazione deve con autorevolezza proteggere i suoi cittadini, bene quindi l’iniziativa intrapresa dal sindaco di ricorrere al tribunale amministrativo per posizionare l’antenna in altro luogo, lontano dalle case e dalle strutture frequentate dai giovani". Il giorno prima a incontrare i residenti sono state le coordinatrici delle Liste civiche Monica Bordoni e Gilberta Giacchetti: "La questione più grave è che il sindaco non abbia avvisato la popolazione di quanto stava per accadere, e che i cittadini si sono trovato davanti al fatto compiuto. L’amministrazione sapeva da diversi mesi del progetto. Siamo in campo per tentare di fermare questa operazione".

Silvia Santini