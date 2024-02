Caso antenna, il sindaco: "Ricorriamo al Tar"

OSIMO

Monta la polemica per la nuova antenna che sorgerà in via Tonnini. "L’amministrazione comunale farà il possibile per tutelare la salute pubblica e rispondere alle richieste dei residenti in merito alle nuove antenne che saranno installate sul territorio", ha detto il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni che ha incontrato già i residenti di quell’area dopo la sorpresa iniziale di vedere, qualche giorno fa, l’inizio dei lavori di transennamento. Il Comune ha dato mandato agli uffici di fare ricorso al Tar e oggi è in programma una mobilitazione. "Sarà difficile avere un esito diverso, ma lo faremo per dare ascolto ai cittadini incontrati ieri in assemblea e non lasciare nulla di intentato. Con l’azienda, avevano proposto la torretta del San Carlo ma l’esito della vulnerabilità sismica non lo ha concesso, abbiamo poi proposto sia il maxiparcheggio che l’area sosta camper sottostante ma evidentemente ha preferito quella zona agricola presa in affitto da un privato. La legge statale consente alle compagnie telefoniche, una volta ricevuti i pareri necessari, di fare una semplice comunicazione di inizio lavori al Comune e avviarli anche solo 24 ore dopo, come successo in tal caso. Il Comune non ci guadagna nulla dall’arrivo di nuove antenne in zona privata. Solo se ubicata in zona pubblica riceve un quantum per fare analisi nelle famiglie e per fornire dati sull’elettromagnetismo ai residenti della zona. Come primo cittadino, sono disponibile a partecipare a qualsivoglia iniziativa proposta dai residenti per manifestare la legittima preoccupazione. L’iniziativa è organizzata per stamattina alle 11. Oltre a presentare ricorso al Tar chiederemo alle autorità competenti coinvolte di assicurare quantomeno un monitoraggio dell’eventuale inquinamento elettromagnetico con verifiche due-tre volte l’anno in modo da fornire rassicurazioni ai residenti più prossimi all’impianto".

La nuova antenna di via Fosso a San Biagio è il primo caso nel quale il Comune, difeso dal legale Andrea Galvani, ha fatto ricorso al Tar, perdendolo: "Questo perché il privato può scegliere un luogo pubblico per l’antenna rispettando in quel caso il regolamento comunale da noi approvato, ma se sceglie un luogo privato può installarla liberamente e non possiamo opporci se tutto l’iter è regolare e se c’è il via libera dell’Arpam. Abbiamo fornito già allora tutti i documenti del ricorso al Tar ai cittadini della zona attigua".

Silvia Santini