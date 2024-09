Caso bagnini Finale di stagione (quasi) salvo

Piani organici tra chalet, meno bagnini in torretta nei giorni di minore affluenza (purché ci siano), un sospiro di sollievo nonostante la corsa contro il tempo per richiamarli al lavoro. Dire che il finale di stagione è salvo sembrava impossibile, dopo le ultime ore di fuoco per gli operatori balneari dell’Anconetano. Di sicuro non appare più a rischio "stop definitivo", come appariva invece venerdì. Per due motivi principali. Il primo: ieri, mattino presto, la Capitaneria di porto di Ancona ha reso note le modifiche della disciplina in materia di assistenza bagnanti. Ed ovvero, all’ordinanza madre che arrivava dal Comando nazionale e che, giovedì, aveva mandato nel panico i concessionari da Numana a Senigallia. La sostanza era: stabilimenti aperti dal primo settembre, ma solo con servizio di salvataggio. E veniamo al secondo motivo, una stretta conseguenza: seppure a fatica, almeno nei casi di Palombina Nuova e Falconara, gli operatori sono riusciti ad individuare dei bagnini - il cui servizio termina ufficialmente da domani - disponibili a garantire turni e ore anche nelle prossime giornate. Questo, almeno, fino all’8 settembre (come accade anche Portonovo), seppure la volontà degli imprenditori è di andare oltre.

I motivi, dopo le lunghe interlocuzioni con le autorità. Secondo quanto riferito dalla Capitaneria, ribadendo che è necessario tutelare la sicurezza dei bagnanti, "è ammesso in alternativa organizzare il servizio di salvamento anche in forma collettiva o associata, mediante elaborazione di un piano organico, tra due o più stabilimenti balneari o Comuni a copertura delle aree continue di rispettiva pertinenza. In caso di servizio organizzato in forma associata, dovrà essere garantita la presenza di postazioni di salvataggio opportunamente collocate, di massima ogni 150 metri consecutivi, di fronte mare, eventualmente attivabili in modo alternato nei periodi di minore affluenza (giorni feriali del mese di settembre)", si è letto.

In pratica, la soluzione che i balneari dovrebbero presentare alla Capitaneria, chiamata a giudicare l’idoneità o meno dei piani, seguirà la falsa riga del modello San Benedetto: un bagnino ogni 300 metri circa (dal lunedì al venerdì), uno ogni 150 metri (sabato e domenica), torrette al loro posto fino a fine mese (e operative in modo alternato). La nuova ordinanza avrà effetto da domani.

"Sono state recepite le nostre indicazioni – spiega Massimilano Polacco, direttore Confcommercio Marche e Marche Centrali – È prevalsa la ragionevolezza, ma permangono le criticità nel trovare personale". Un tema serio, sicché tanti bagnini non sono più disponibili. "A Palombina Nuova – dice Gianfranco Cirulli, presidente Co.Bà. e titolare Playa Solero – qualcuno ne abbiamo trovato, ma non è semplice visto il poco preavviso. Domani ci riuniremo tra operatori per capire chi vuole andare oltre la data dell’8". A stretto giro le riunioni dovrebbero interessare tutta la costa anconetana. Vedremo quali saranno gli effetti su questo finale di stagione.