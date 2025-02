"Caso Cerioni legato al Palascherma? Macchè"

La politica jesina interviene sulla vicenda Cerioni, si schiera a fianco del Club Scherma e dell’ ex c.t. della nazionale di fioretto medaglia d’oro a Los Angeles e Seoul licenziato all’improvviso e coglie l’occasione per polemizzare con il palazzo su tempi modi e … (colpevoli?) ritardi nella consegna della nuova struttura in fase di ultimazione in zona Palasport.

"Se il fine lavori e la conseguente consegna del nuovo palazzetto della scherma, oltretutto centro federale – la nota di due giorni fa, 16 febbraio, dal titolo ‘Ancora una farsa’ del gruppo Per Jesi – fosse avvenuta la primavera scorsa, forse sarebbe stato più difficile per la federazione esonerare, scandalosamente e ingiustamente, Stefano Cerioni da CT della Nazionale. Come in una perfetta sceneggiatura di un film dell’orrore, a questa vicenda si lega la ‘falsa’ inaugurazione della nuova casa della scherma. Esattamente un mese fa un organo di stampa informava che il 17 febbraio ci sarebbe stata l’inaugurazione del nuovo tempio della scherma. Ebbene domani (ieri per chi legge ndr), a meno di clamorosissime sorprese non si svolgerà alcuna inaugurazione ….".

Puntuale dal Palazzo è arrivata la replica preceduta dalla notizia dell’arrivo, in collaborazione con il Club Scherma, di un finanziamento per una cifra di poco inferiore ai 20 mila euro che "consentirà di arricchire le dotazioni tecniche del nuovo impianto che presto (notizie dell’ultima ora indicano come scadenza certa i primi del mese di marzo ndr) aprirà in Via delle Nazioni". Dopo aver elencato termini e modalità del finanziamento (13mila i fondi stanziati dalla regione, 6500 reperiti attraverso il contributo da Viva Energia) precisato che l’attività del Club si svolge regolarmente nell’attuale impianto di Via Solazzi il comune intende fare in modo di mettere la struttura a disposizione del club in tempi bevi ‘nelle migliori condizioni possibili’ la nota conclude con un grande e riconoscente apprezzamento all’ex c.t. e una annotazione finale. "Ritenere come insinua la lista Per Jesi che la mancata conferma di Cerioni alla guida della Nazionale sia legata a presunti ritardi nel termine dei lavori del nuovo palascherma di Jesi evidenzia un idea bislacca di sport quanto di attività amministrativa. Sostenere che il Comune avesse previsto l’inaugurazione per il giorno 17 di questo mese aggiunge la consapevolezza che la lista Per Jesi conosca anche poco la cabala". g.a.