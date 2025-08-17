Caso di Dengue a Osimo. Ricoverato grave a Torrette di ritorno da una vacanza in Sri Lanka e Maldive

Si è sentito male a Osimo da dove era arrivato, sempre da turista, dopo un viaggio all’estero, in Sri Lanka e alle Maldive. E’ stata la Ast a informare il Comune che si trattava di un caso di malattia infettiva da Dengue importato, con ogni probabilità proprio da quelle aree. Dall’indagine epidemiologica è emerso che l’infettato, un milanese che si era fermato in un domicilio all’Abbadia di Osimo prima di ripartire per casa, ha manifestato i primi sintomi nella notte tra lunedì e martedì mentre si trovava nel proprio domicilio. E’ stato quindi ricoverato da martedì e giovedì all’ospedale Inrca di Osimo e da lì all’ospedale regionale di Torrette dove si trova tuttora in condizioni gravi.

Era da solo, non risulterebbero infatti altri casi sospetti di familiari magari che potevano essere stati a contatto con lui. In base al Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025, è scattata subito la disinfestazione adulticida da ripetere nella zona intorno all’abitazione del paziente con un raggio di circa 200 metri, in modo da abbattere la popolazione di zanzara tigre (Aedes albopictus), attività il cui avvio deve essere implementato entro 24 ore dalla segnalazione del caso. La sindaca di Osimo, Michela Glorio, ha quindi firmato ieri mattina un’ordinanza nei confronti della ditta esterna, già convenzionata per la disinfestazione ordinaria anti zanzare, di svolgere in orario notturno ieri, oggi e domani dalla mezzanotte alle 6, gli interventi di disinfestazione straordinaria adulticida nelle aree aperte (quindi strade, cortili, giardini, orti) che insistono sulle vie Abbadia, Papa Giovanni II, Monsignor Francesco Mazzieri, Corticelli, Bambozzi, Casone e Baracca, superando dunque il raggio d’azione prescritto dei 200 metri.

La stessa società incaricata dal Comune, inoltre, provvederà ad effettuare a titolo cautelare, nello stesso arco temporale, interventi larvicidi nella porzione di territorio interessato estendendo l’attività anche alle aree urbane limitrofe di Osimo Stazione, nei tombini e nelle aree con presenza di piccoli ristagni d’acqua, potenziali siti di proliferazione delle zanzare. Il Comune, in base all’andamento diffusivo della problematica sanitaria in atto, è pronto ad ampliare le zone da trattare. Tra le precauzioni da adottare per gli osimani restare a casa durante il periodo di trattamento, con finestre e porte chiuse, trattenere all’interno delle abitazioni gli animali domestici per un periodo di 8 ore successive al trattamento, non consumare i prodotti dell’orto e delle piante da frutto, qualora non possano essere protetti da teli impermeabili durante il trattamento.