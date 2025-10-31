Caso droni Il sindaco: "Nessuno ci ha coinvolti"

Droni dell’intelligence britannica, diretti in Medio Oriente durante le operazioni militari israeliani, e decollati dall’aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ di Falconara: nessuna condivisione di informazioni con il primo cittadino del capoluogo di regione: "Non siamo stati coinvolti in alcun modo a proposito della presunta presenza in aeroporto di velivoli utilizzati durante le operazioni su Gaza" ha comunicato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, rispondendo a un’interrogazione urgente formulata da Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città, durante la seduta consiliare di ieri mattina.

Rubini faceva riferimento a un articolo pubblicato dal Carlino alcune settimane fa. La notizia, anticipata da ‘Piazza Pulita’, la trasmissione su La 7, parlava di almeno un volo monitorato e confermato di un velivolo-drone di ultima generazione che aveva sostato per un tempo non determinato sulla pista del nostro aeroporto (l’impianto si trova sul territorio comunale di Falconara, ma di fatto è lo scalo di Ancona e delle Marche in genere). Da qui il decollo, datato 4 ottobre 2024, a quasi un anno dall’attacco terroristico di Hamas in Israele, del drone britannico impegnato in operazioni proprio nel tragico scenario dell’aggressione nella Striscia di Gaza.

Nei giorni immediatamente successivi alla notizia il Carlino ha provato a chiedere conto ai diretti interessati, ossia i vertici dello scalo falconarese, senza ottenere risposte e la stessa cosa ha provocato la richiesta di informazioni da parte di Rubini: "Sarebbe importante capire se questo collegamento c’è stato e se ce ne sono stati altri – ha detto Rubini – per evitare di incorrere in altre brutte figure a nostra insaputa, come le vacanze fatte dai soldati delle forze israeliane ospitati nella nostra regione dopo aver bombardato l’inerme popolazione civile della Striscia".

Rubini ha poi chiesto conto di eventuali, primi sviluppi dei contatti tra l’amministrazione comunale e i responsabili di Gaza City, dando seguito alla mozione bypartisan votata a fine settembre: "In questo momento gli amministratori della città di Gaza hanno altri problemi da risolvere – ha aggiunto Silvetti –. Bene la tregua firmata alcuni giorni fa, ma ancora la situazione è fluida e le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Credo servirà ancora del tempo per instaurare delle collaborazioni dirette tra Ancona e la città di Gaza".