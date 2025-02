Caso Edison sindaco "accerchiato". Fdi: "Si dimetta". Bordate dall’assemblea

A Jesi assistiamo a una rappresentazione comica degna di un grande teatro. Un sindaco che da ‘sono orgoglioso di avere nella mia città un impianto come quello di Edison’ in nome di quell’ economia circolare a cui tanto è legato a ’non voglio questo impianto’. Un sindaco che prima è contento di andare all’incontro in provincia poi fa la vittima dicendo che qualcuno gli ha detto di non andare. Ci dica chi gli ha vietato di andare? Lei è sindaco primo cittadino ha la sua autonomia chi la comanda?". Il coordinatore di Fdi di Jesi, Milva Magnani chiede le dimissioni del sindaco sul caso Edison: "Dopo la sua mala gestione della questione impianto Edison dovuta alla superficialità incompetenza o cosa, ora cerca di arrampicarsi sugli specchi per continuare a prendere in giro la cittadinanza facendo credere che fosse contrario da sempre a questo insediamento. Se lo fosse stato davvero deve spiegare il silenzio tenuto per più di un anno a tutti maggioranza compresa. Deve spiegare perché non l’abbiamo mai visto tra noi a protestare contro l’impianto. Ora cerca il modo per uscire politicamente pulito cercando di fare credere di essere stato da sempre con il popolo, non offenda i cittadini compresi quelli che le hanno dato fiducia. Ne vuole uscire con dignità ? Ha solo un modo ammetta i suoi errori e si dimetta".

L’assemblea permanente "Stop Edison" dopo la manifestazione davanti alla Provincia: "L’accusa di arroganza e di comportamento inqualificabile rivoltaci dal sindaco ci lascia esterrefatti – si legge in una nota–. Certo se si vuole attaccare qualcuno ogni occasione può essere buona. Ma in questo caso non c’è neppure l’occasione come emerge chiaramente da una ricostruzione chiara e trasparente del reale andamento dei fatti. nell’invito rivolto ai sindaci non si chiedeva di partecipare con il presidente della Provincia, proprio perchè quello doveva essere un momento di confronto tra i cittadini e il massimo rappresentante dell’ente provinciale".