"Caso Fedrigoni, l’unica parte lesa è la città"

"Ho convocato la Fedrigoni per oggi e sono pronto ad estendere l’invito anche al distributore tedesco per comprendere la situazione al meglio", ha ribadito l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi. L’intenzione è scattata dopo la notizia choc che l’azienda Jacob Jurgensen avrebbe chiesto al Gruppo Fedrigoni un risarcimento milionario dopo la disponibilità espressa da quest’ultimo di revocare l’accordo di licenza con il distributore internazionale tedesco per produrre e distribuire in Europa, tramite la società Paper Fast, carta per fotocopie Copy 1 e 2 del marchio Carta Fabriano. Il Comune di Fabriano era intervenuto per primo lo scorso marzo nel denunciare, con formale diffida legale, l’uso da parte di Fedrigoni del marchio utilizzato per la produzione all’estero di carta da ufficio commercializzata con il nome della città della carta e della filigrana. Dopo la presa di posizione del Comune, Fedrigoni aveva annunciato la disponibilità a recedere dall’accordo con il produttore tedesco. "Rispetto al passo indietro, annunciato ma non praticato, verrebbero paventate eventuali richieste di risarcimento.

Il Comune non ha ricevuto alcuna comunicazione diretta al riguardo ma se così fosse, questo confermerebbe la mancanza di cautela con la quale Fedrigoni avrebbe affrontato la gestione del marchio, questione rispetto alla quale anche la città è parte lesa nell’uso del suo nome. Sia chiaro che eventuali scelte industriali errate e gli eventuali costi conseguenti non potranno essere riversati sui lavoratori e sul territorio. Ognuno, in questa vicenda, deve assumersi le proprie responsabilità. Invito la Regione e i suoi esponenti, aldilà delle dichiarazioni, a dare corso con azioni concrete al sostegno che hanno espresso, appoggiando l’azione legale del Comune". Aguzzi ha dato l’annuncio choc in risposta a un’interrogazione della consigliera FdI Mirella Battistoni che afferma: "E’ un fatto che testimonia l’elevato valore e l’attrattività che il marchio "Fabriano" continua ad avere sul mercato, in quanto sinonimo di qualità, affidabilità e tradizione. La Regione ribadirà con forza l’importanza di mantenere il legame tra il marchio e la sua città d’origine. Un legame che dura da oltre 760 anni e che ha radici profonde sia a livello culturale che identitario. Allo stesso tempo, continueremo a lavorare per mantenere l’impegno di continuare a ricollocare tutti i 173 ex dipendenti della Giano srl". Ieri intanto i sindacati si sono ritrovati all’incontro nazionale dedicato al rinnovo del Premio di risultato di gruppo scaduto il 31 dicembre scorso: è stata effettuata una proroga sul vecchio integrativo e sono stati aggiunti 100 euro di welfare.