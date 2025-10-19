Caso impianto crematorio. Spunta serbatoio di acqua

Un serbatoio per l’acqua potabile a 150 metri dal punto in cui l’amministrazione comunale vuole costruire l’impianto di cremazione. L’impianto si trova a valle tra il Castellano e appunto l’area cimiteriale e serve un’ampia fetta di popolazione del capoluogo, fino a Pietralacroce. Ad accorgersene sono stati i coordinatori del comitato ‘Aria Nostra’ di Tavernelle, attivo su mille fronti e l’ultimo potrebbe rappresentare un serio ostacolo per il via libera a un’opera ormai osteggiata non soltanto dai residenti del popoloso quartiere anconetano.

Nella diffida a costruire quell’impianto, presentata nei mesi scorsi da ‘Aria Nostra’ al Comune, il comitato aveva avuto contezza che si trattasse di una semplice cisterna, ora le cose cambiano perché dopo gli approfondimenti fatti è emersa una realtà diversa. Si tratta del complesso A34 di Multiservizi – Gorgovivo ed è ubicato sicuramente all’interno della fascia di sicurezza prevista per legge che fissa il limite a 250 metri dal sito che presto potrebbe essere edificato. Parametri di legge molto importanti e che riguardano la questione delle emissioni dall’impianto crematorio: "L’opera progettata prevede la presenza di filtri – spiegano da ‘Aria Nostra’ – che possono fermare il grosso dei materiali, ma i vapori che fuoriescono dall’impianto potrebbero assolutamente interessare quel serbatoio che, per legge, e lo abbiamo verificato, vede la presenza di alcune prese d’aria. Di questo serbatoio così importante, ripetiamo non fosse altro perché è legato all’acqua potabile che serve la cittadinanza, ci siamo accorti studiando le carte e approfondendo il tema con dei tecnici, ma nelle carte presentate dall’amministrazione comunale non se ne fa menzione. Il fascicolo del Comune presenta una serie di errori e di omissioni su cui stiamo cercando di fare chiarezza".

I lavori del crematorio dovevano partire tra giugno e luglio scorsi, ma le pressioni prodotte proprio dal comitato hanno consigliato le istituzioni, Regione e Comune, a prendere tempo anche alla luce delle elezioni regionali di fine settembre. Intanto è partito il piano di monitoraggio dell’area di Tavernelle attorno al cimitero, anzi i due monitoraggi, uno appaltato a una ditta privata di Osimo mentre l’Arpam ha iniziato a lavorare al PIA 2 commissionato dal Comune. Il tutto in attesa della risposta della Commissione consiliare sull’ammissibilità del quesito referendario presentato da ‘Aria Nostra’ una decina di giorni fa.