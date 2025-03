"Caso maglie, al posto di Brilli mi sarei dimesso". Recchi assicura i tifosi: "Lo staff non si discute"

Il presidente biancorosso Antonio Recchi replica al comunicato della Curva Nord uscito giovedì sera ribadendo alcuni concetti che aveva espresso nel dopo partita contro la Samb, ma facendo chiarezza anche su altri fronti, nella consapevolezza che "a parlare saranno soprattutto i fatti".

"Ognuno deve fare il suo lavoro, la Curva fa la Curva e noi lo prendiamo come spunto di riflessione e analisi. La Curva paga il biglietto e ci sostiene sempre, se vuole criticare è giusto che critichi. Ma la società ha già parlato, in merito all’episodio di sabato scorso, quello delle maglie, sicuramente un episodio non dei migliori, un’iniziativa singola e l’ho ribadito in tutte le maniere. Nessuno ha mai voluto che la politica entrasse nella società. Sabato non c’erano né il patron Marconi, né il sottoscritto, né il vicepresidente. Poi non sta a me dire se uno si deve dimettere o meno".

Perché è Gianluca Brilli il consigliere biancorosso preso di mira dalla Nord, anche se i tifosi non fanno nomi. Ma ne chiedono le dimissioni. Anche su questo Recchi è chiaro: "Deciderà lui. Io mi sarei dimesso". Però la tifoseria parla anche di tanto altro, in primis della mancanza di programmazione per finire con l’attesa della riconferma di Massimo Gadda: "Forse finora non sono stato abbastanza chiaro – prosegue Antonio Recchi –. Nessuno è in discussione, da Ancarani a tutto lo staff tecnico. Non è vero che non stiamo programmando, ma l’importante è che adesso arriviamo a dare tranquillità alla squadra, che ha l’obiettivo di centrare i playoff. Gadda? Non vedo motivi per non confermare lo staff e non capisco dove sia il problema".

Poi c’è la questione dei possibili imprenditori che possano affiancare Marconi per costruire una società e una squadra più forti: "La società è un cantiere aperto, abbiamo una base solida garantita da Marconi e dai soci che hanno messo soldi per disputare questo campionato. Partiamo da questi e andiamo oltre. L’Ancona ha bisogno di certezze e vorrei ripartire da quelle. Poi sul resto discuteremo successivamente. L’unico che ha garantito soldi e sponsor sappiamo bene chi è. Come sappiamo bene che l’Ancona non può permettersi di fare figure come quelle di sabato scorso".

Una presa di posizione forte e dura, quella della tifoseria: "E’ una piazza che giustamente è stanca – conclude il presidente –. Siamo a marzo, dobbiamo programmare la prossima stagione e ci stiamo già lavorando. Ma questo è fuori discussione. A giorni parleremo di budget. Ma non mi piace chiacchierare troppo, se parliamo creiamo aspettative. Cercheremo di far parlare i fatti. Sappiamo qual è l’unico obiettivo per Ancona: abbandonare il prima possibile questa categoria".

Giuseppe Poli