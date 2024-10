Caso palestre, intesa tra Comune e Provincia

Nodo palestre delle scuole superiori alle società sportive, la Provincia firma la convenzione con il Comune cui in settimana dovrebbe consegnare le chiavi delle palestre dell’IIs Marconi Pieralisi e del Cuppari Salvati. "E’ stato risolto–spiegano dalla Provincia - un problema che rischiava di impedire lo svolgimento di alcune attività sportive jesine all’interno delle palestre nei due istituti che negli anni precedenti aveva visto la gestione degli spazi sportivi svolta dai dirigenti scolastici, i quali quest’anno, a settembre, avevano comunicato la propria indisponibilità a continuare". "Alla notizia che i dirigenti scolastici non avrebbero più gestito le palestre in orari extra scolastici –commenta il presidente della Provincia Daniele Carnevali - ci siamo subito mossi per trovare un accordo con il Comune e fare così in modo che fosse questo ad assumere il compito della gestione, in quanto la funzione sport non ricade tra quelle di competenza dell’ente Provincia. Abbiamo trovato una soluzione che consentirà ai ragazzi di poter utilizzare le palestre e ringrazio pertanto il Comune per la disponibilità concessa".