"Caso Paraventi: ora Fdi cambierà idea?"

Il nuovo assessore alla Cultura, Marta Paraventi e il cortocircuito con il partito di maggioranza della coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia: "Il sodalizio tra Marta Paraventi e la destra anconetana parte in salita – sostiene in un nota diffusa ieri dal gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale –. Mentre il neo assessore rivendica il diritto a mantenere le proprie idee, certo non di destra, definendosi una libera cittadina e una figura tecnica in grado di mettere d’accordo tutti, suona forte la sveglia di Fratelli D’Italia. Sono stati perentori, infatti, il segretario cittadino di Fdi, Marco Ausili, e l’assessore e collega di partito Angelo Eliantonio: ‘Paraventi dovrà dimostrare di saper rappresentare i valori della destra e dovrà attenersi agli obiettivi di mandato dell’amministrazione Silvetti’. Ci domandiamo se sarà Paraventi a modificare la propria impostazione culturale e politica, per sedere all’interno della giunta Silvetti, o se sarà il partito di Giorgia Meloni ad arretrare e ad abbracciare idee diverse dalle proprie per evitare altri scossoni nel governo della città. In campo culturale, gli indirizzi di governo approvati dalla maggioranza vedono, per esempio, il depotenziamento della Mole Vanvitelliana che quest’estate ha ospitato pochissimi eventi allestiti su un palchetto precario; il neo assessore, invece, recuperando l’indirizzo del centrosinistra, parla della Mole come del luogo della cultura e della convivenza tra arte, musica e convegni. Ciò mal si concilia con una Mole che inizia a trasformarsi in ‘polo commerciale’. Non sarà una passeggiata unire impostazioni politiche così diverse tra loro. Quella del sindaco è una scelta che la dice lunga sulla difficoltà della destra di individuare una propria classe dirigente all’altezza del governo di un Capoluogo. Dicevano di essere pronti a governare Ancona, ma da soli non sembrano esserne capaci". In difesa della strategia della maggioranza arriva il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli: "Abbiamo un programma presentato alle elezioni e votato dagli anconetani: con quello andiamo avanti serenamente ma con decisione, aperti a ogni contributo di persone, associazione che vogliono lavorare con noi, nessun pregiudizio nessuna preclusione per chicchessia. Lavoriamo per un futuro che sia coerente con le nostre radici più profonde, da più di mille anni Ancona è una città plurale e la Grande Ancona che vogliamo costruire deve rispettare l’animo della città. La diversità è ricchezza. Questa è la vera discontinuità e su questa linea andiamo avanti, lontani dai noiosi chiacchiericci che ci fanno solo sorridere".

Pierfrancesco Curzi