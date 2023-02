Caso piscina, accusa prescritta per Mangialardi

Inchiesta Saline, l’ex sindaco Maurizio Mangialardi e due ex assessori della sua giunta escono dal processo della piscina dove erano accusati di abuso d’ufficio. Il collegio penale, presieduto dalla giudice Francesca Grassi, ieri si è pronunciato con il non doversi procedere per sopraggiunta prescrizione. La vicenda aveva già visto una assoluzione, nel 2021, per gli altri membri della giunta comunale di allora che avevano scelto di essere processati coil rito abbreviato. Mangialardi, oggi nelle vesti di capogruppo Pd in Consiglio regionale, l’ex vicesindaco Maurizio Memè e Simonetta Bucari, ex assessore alla Cultura, avevano invece voluto affrontare il processo ordinario per dimostrare l’infondatezza delle accuse e arrivare anche loro a una sentenza di assoluzione ma è sopraggiunta prima la prescrizione. Il processo continuerà davanti al collegio solo per due membri della Uisp, l’associazione di promozione sportiva: Massimo Tesei, responsabile organizzativo del comitato di Senigallia, e Giorgio Gregorini, ex presidente territoriale. Per loro l’accusa è di truffa aggravata per aver inviato "un rendiconto mendace dell’attività della piscina, difforme dal bilancio effettivo, inducendo in errore i funzionari comunali sui reali utili ottenuti omettendo così di versare le somme dovute all’amministrazione". L’abuso d’ufficio era constestato, dal pubblico ministero Daniele Paci, a Mangialardi e agli altri per la proroga della gestione dell’impianto delle Saline alla Uisp, votata in una delibera di giunta del 2015, anziché indire una procedura ad evidenza pubblica. "Si chiude una vicenda giudiziaria il cui epilogo poteva essere dato per scontato fin dall’inizio – commenta Mangialardi, difeso dagli avvocati Marina Magistrelli e Monica Clementi – e ancor di più dopo l’assoluzione di novembre 2021 dei mie ex assessori Enzo Monachesi, Chantal Bomprezzi e Gennaro Campanile, imputati dei miei stessi capi d’accusa. Insieme all’ex vicesindaco Memè e all’ex assessore Bucari avevamo deciso di andare a processo perché consapevoli della assoluta e inequivocabile correttezza del nostro operato ma anche convinti di aver lavorato in modo efficace nell’esclusivo interesse della città, con l’obiettivo di garantire un servizio pubblico". L’avvocato Magistrelli osserva che "non si fanno i processi politici in tribunale, questo la politica lo deve capire". Per l’ex vicesindaco Memè "dopo anni di insinuazioni e calunnie è stata ristabilita la giustizia vera, provo rammarico per fatti creati ad arte, gli avversari si combattono in consiglio con le idee, non in tribunale".

Marina Verdenelli