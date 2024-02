Caso Savoia Studenti e genitori a scuola insieme

L’importanza del dialogo e dell’ascolto per prevenire negli adolescenti fenomeni legati al disagio, all’ansia, alla paura e per sostenerli nel loro percorso di crescita e maturazione. E’ quanto messo in campo negli ultimi dieci anni dall’Istituto superiore Volterra Elia, guidato dalla dirigente Rosa Martino, che ha anche organizzato una serie di incontri tra febbraio e marzo tenuti dal professore e psicologo Andrea Lucantoni dal titolo "Manteniamo la rotta", presso l’Aula Magna della sede di via Esino. Sono rivolti a genitori e famiglie in un processo di orientamento alla crescita dei ragazzi e trattano temi come la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, dello stress, la comunicazione efficace, l’empatia. A ogni appuntamento, ragazze e ragazzi incontrano gli adulti, e attraverso il public speaking si raccontano e confrontano, condividono osservazioni ed emozioni.

"Il nostro Istituto, da ben dieci anni, è pioniere di un approccio costruttivo basato sul dialogo e il confronto – spiega la preside Martino – e pone in essere azioni e progetti specifici, che coinvolgono genitori, studenti e docenti. Le recenti notizie di cronaca infatti destano sconcerto e riflettono sempre più spesso l’immagine di giovani e giovanissimi in grave difficoltà, fragili, le cui relazioni sociali sono perlopiù virtuali". Il pensiero va subito a quanto accaduto nelle scorse settimane al Savoia Benincasa dove uno studente di soli 14 anni si è lanciato dal terzo piano dell’edificio. Segnali di un disagio dilagante al quale spesso gli adulti non sanno dare ascolto. "Tanti i fattori che vi contribuiscono – prosegue la preside – la solitudine; l’abuso di dispositivi e piattaforme social; un’educazione spesso troppo permissiva, incarnata dal genitore amico la cui scarsa autorevolezza mina il rispetto delle regole e deresponsabilizza l’individuo nei confronti della società; la mentalità diffusa che basa sul guadagno e sulla performance la considerazione e la stima della persona: in una simile società non vi è spazio per l’errore, visto come sinonimo di inefficienza e inadeguatezza e basta poco per essere etichettati come ’perdenti’ e, di conseguenza, indesiderabili. In una lettera aperta al Carlino, una mamma ha sintetizzato questo concetto con semplicità, lanciando un appello accorato a tutti gli adulti: ’Noi e i ragazzi, insieme per crescere’". Toccante anche la testimonianza che una studentessa ha reso durante un incontro recente proprio al Volterra Elia: "Oggi si parla della gestione delle emozioni. Nella mia esperienza personale è sempre stata una life skill mancante. Sapere che emozioni proviamo è il primo passo per imparare a gestirle e, per farlo, dobbiamo ricordarci sempre che esse sono collegate ai nostri pensieri. Il non saper gestire l’emozione può verificarsi in noi in tantissime forme: un attacco di ansia, autolesionismo, panico o uno scatto d’ira improvviso". "La nostra scuola c’è – ribadisce Martino – ha raccolto questa sfida molto tempo fa con sensibilità e intraprendenza, per il desiderio di porsi al fianco di alunni e famiglie e offrire il proprio contributo".

Ilaria Traditi