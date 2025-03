Caso stazione merci. Ausili (Fdi): "Da M5S narrazione falsa"

"Chi mette davanti all’interesse del territorio l’interesse del proprio partito finisce per distorcere la realtà. Così accade, ancora, a Castelfidardo, dove il Movimento 5 Stelle del sindaco Ascani si arrovella per costruire a tavolino una narrazione falsa a riguardo del progetto Rfi di stazione merci". Ad affermarlo il consigliere regionale di FdI Marco Ausili. "La Regione non ha mai approvato il progetto in questione, essendo stata peraltro ancora solo lambita da tale procedura che avrà svolgimento prossimamente ma già da ora la Regione ha parlato chiaro, Il progetto insiste in un’area non idonea, per motivazioni idrauliche. Tale constatazione sta emergendo in maniera chiara ed evidente nel naturale svolgimento della procedura amministrativa in carico al Ministero dell’Ambiente che ha chiesto il parere di competenza alla regione Marche".