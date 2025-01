Caso Vincioni, la procura impugna la sentenza: "Finalmente la luce"

"Finalmente si hanno buone notizie sulle vicende giudiziarie che interessano l’assurdo caso di sottrazione di minore che tocca il nostro cittadino marchigiano Emilio Vincioni e sua figlia che non si sono mai potuti frequentare in Italia, essendo la minorenne trattenuta in Grecia sin dalla nascita". Lo dice il consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi interviene ancora sul caso Vincioni dopo che la Procura generale ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello che lo scorso ottobre aveva annullato la condanna a 2 anni di reclusione inflitta all’ex moglie. "Ora è giunto davvero il momento che anche la politica nazionale faccia sentire in maniera perentoria la propria voce".