Caso Vincioni, nuova mobilitazione

Caso Vincioni, l’assessore regionale Filippo Saltamartini si impegna a sollecitare il Governo nazionale e il Ministero degli Esteri "al rispetto degli impegni presi". È stata discussa ieri l’interrogazione che il consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, ha presentato per conoscere gli sviluppi inerenti alla vicenda di sottrazione internazionale di minore, la bimba di Vincioni, su cui lo stesso Rossi, già due anni fa, aveva presentato una mozione approvata all’unanimità dal consiglio regionale. "Dopo l’approvazione della mozione - dichiara Rossi - la Regione si è attivata presso tutti i canali istituzionali e diplomatici per far fronte a questa ingiustizia plateale con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione positiva della vicenda. E’ giunto il momento però, visto che i tempi si stanno allungando a dismisura, che tutte le forze politiche presenti nelle istituzioni comincino un pressing politico-istituzionale affinché si arrivi alla soluzione di questo caso che è un’assurdità giuridica. Negli incontri bilaterali tra Italia e Grecia il nostro Governo deve assolutamente affrontare con decisione l’argomento: parliamo di una minore marchigiana che è stata sottratta illegalmente e a cui non è concesso il basilare diritto di frequentazione con il padre. Una vergogna".