Casoli dottore in Economia: "Ragazzi abbiate paura"

"Pensavo fosse uno scherzo", ha esordito il neodottore in economia Francesco Casoli, riferendosi alla telefonata del rettore dell’università urbinate Giorgio Calcagnini che gli anticipava la laurea honoris causa, cerimonia tenutasi ieri nell’aula magna del dipartimento di Economia. Per il presidente di Elica spa invece era tutto vero. "Adesso posso finalmente partecipare a un concorso pubblico", ha scherzato Casoli ricevendo la pergamena con un discorso a tratti ironico, a tratti toccante ma sicuramente molto stimolante anche per i giovani studenti. La sua lectio magistralis ha avuto come perno centrale il ruolo della paura nello stimolare il coraggio: "Sono tante le tragedie storiche – ha detto Casoli – dalle cui ceneri si sono sviluppati poi grandi periodi di innovazione, intraprendenza e creatività. Purtroppo a me toccò entrare in azienda a soli 16 anni per la morte improvvisa di mio padre, nel 1978, abbandonando gli studi. Il mondo ci è crollato addosso ma la paura che avremmo fu la forza della mia famiglia. Avevamo già due stabilimenti, 150 dipendenti e un prodotto innovativo: la cappa aspirante. Così da goffo sedicenne ho passato notti insonnia a pensare cosa; per cinque anni non stringevo la mano a nessuno perché mi grondavano di sudore per la paura. Poi, si è trasformata in passione".

Nel suo discorso, il patron di Elica ha esemplificato i momenti chiave della sua carriera, raccontandoli dal punto di vista dei timori: "La prima paura era di rimanere anonimi: le cappe stavano nascoste dentro un mobile, quindi abbiamo trovato un designer danese folle che è riuscito a farle uscire. L’essere poco originali è stato risolto inventando un aspiratore che non è sopra i fornelli ma aspira dal muro. Il timore di essere troppo piccoli è stato bypassato dalla quotazione in borsa. La paura di non essere internazionali l’abbiamo superata andando in Giappone. L’ultima paura era quella di non essere all’altezza: la ricerca dei migliori talenti è un’ossessione che ho sempre avuto e che abbiamo come linea guida per le assunzioni". Ha concluso sempre ironicamente Casoli: "Nella vita mi sono anche divertito, ovviamente! Ma il messaggio che vorrei dare è che la paura, se ascoltata, compresa e attraversata, diventa maestra. Fatene un vostro punto di forza. Ragazzi, abbiate paura e usatela per diventare più coraggiosi". Al termine, Casoli è stato insignito della feluca goliardica gialla (colore di Economia) dal locale Maximus Ordo Torricinorum.

Giovanni Volponi