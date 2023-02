Casoli: "Torniamo a primeggiare nel settore degli elettrodomestici"

"Ci piacerebbe tornare a essere il territorio quello che segnava il passo dell’elettrodomestico, ma dobbiamo metterci la testa e crederci tutti insieme. L’obiettivo di far tornare Fabriano e le Marche tra i primi in Europa nel settore elettrodomestico è raggiungibile". Sono le parole di Francesco Casoli presidente di Elica ieri durante la prima tappa di Elica Talks, un’iniziativa volta a promuovere il dialogo tra professionisti e key opinion leader su temi di grande interesse e attualità per l’opinione pubblica. Casoli ha rilanciato la necessità di cogliere le opportunità e le sfide di una "rivoluzione del mercato che è appena iniziata" Elica, leader globale nella realizzazione di sistemi aspiranti da cucina ed europeo nella realizzazione di motori elettrici, dopo aver approvato i risultati preliminari del 2022, che vedono una crescita in margine e profitto nonostante il contesto di mercato, ieri nel suo quartier generale ha affrontato il tema: "Cooking: l’evoluzione della cucina tra tradizione e Innovazione". Al centro del dibattito l’efficientamento energetico, una tematica "imperativa in un momento delicato come quello attuale che vede coinvolte non più soltanto le imprese ma anche le scelte dei consumatori". "Elica – ha aggiunto Casoli - è impegnata in prima linea sia attraverso la trasformazione e l’efficientamento dei suoi impianti, sia attraverso la ricerca e sviluppo di prodotti sempre più rispondenti alle esigenze di riduzione dell’impatto ambientale". Accanto a lui Fabrizio Dughiero, professore di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova. Partendo dall’evoluzione della cucina e dei cibi nel corso della storia, si è parlato dei sistemi di cottura attuali e futuri.

Sara Ferreri