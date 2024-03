Casse vuote, ecco la soluzione. Manovrina da 900mila euro: si attinge da Anconambiente

Una manovrina da 900mila euro fatta di contributi a pioggia per le manutenzioni, 400mila euro alla cultura, con la stagione da pianificare, e spiccioli per le attività sportive. Spiccano i 140mila euro destinati alle manutenzioni ordinarie, dopo il gelo provocato dagli interventi pubblici dell’assessore Tombolini che aveva alzato le braccia quasi in segno di resa, ma la vera notizia uscita dalla giunta dopo aver approvato la variazione di bilancio è un’altra. Per garantire liquidità immediata e finanziare le spese, la squadra del sindaco Silvetti è andata ad attingere a uno dei ‘gioielli di famiglia’, ossia le sue partecipate. Stavolta è stata Anconambiente da cui sono state attinte le riserve generate negli anni antecedenti il 2023, risorse messe per consolidare il patrimonio in vista di investimenti. Essendo partecipata al 90% del Comune dorico, è stato possibile utilizzare la quasi totalità del suo utile di esercizio, presto rendicontato, pari a 600mila euro che ha consentito al Comune l’utilizzo parziale della propria riserva di bilancio. Certo, quegli utili potevano essere lasciati nelle casse di Anconambiente, magari per abbassare il peso della Tari (la tassa sui rifiuti) per le famiglie più in difficoltà, magari per assumere personale, acquisire mezzi, migliorare il servizio. Con la scelta di andare alla soluzione ‘in house’ per la gestione futura, inoltre, la partecipata avrà bisogno di parecchi investimenti. Presto potrebbe toccare alla neonata Ancona Servizi (ex Mobilità&Parcheggi, al 100% del Comune) che si sta specializzando in Grandi Eventi, e a VivaServizi, la cui quota di partecipazione è appena del 40%.

È stata una giornata lunga quella di ieri, con la seduta di giunta iniziata di buon mattino e conclusa dopo le 18 per l’approvazione. Sindaco e assessori avevano fretta di chiudere la partita per potersi presentare prima in Commissione, a inizio nuova settimana, e poi arrivare in consiglio per l’approvazione nella seduta di mercoledì 20. Tempi tecnici stretti, ma in fondo l’assessore al bilancio Zinni stava lavorando da tempo al documento. Alla fine è riuscito a racimolare qualche euro in più portando il budget della variazione da 800 a 900mila euro, considerata anche l’entrata di 100mila euro della rimodulazione delle tariffe col bonus statale nidi e un lieve ritocco del fondo crediti esigibili.

Il Carlino la settimana scorsa aveva anticipato somma e destinazioni: 407mila euro andranno alla cultura e serviranno in parte a finanziare la prima tranche del bando destinato alle associazioni. A questa cifra si aggiungono 35mila euro per le politiche giovanili e universitarie. Tra le somme più significative della variazione, oltre le manutenzioni ordinarie, 100mila euro per le spiagge (ne servirebbero il doppio), 45mila per la manutenzione degli impianti sportivi e 10mila euro per le attività sportive. È stata infine prevista una serie di implementazioni di minore importo per turismo, nidi ed eventi.

Per quanto riguarda la parte in conto capitale, previsti contributi da Regione Marche e dell’Autorità portuale, rispettivamente di 2 e 1 milione di euro, per il G7 Sanità di ottobre.