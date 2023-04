Cassiera molestata dal direttore lo denuncia ad Ancona. Malata e disoccupata: “Punita per aver parlato”

Ancona, 29 aprile 2023 – Francesca (nome di fantasia ndr) intanto come sta ?

"Non bene perché espormi con la denuncia mi ha fatto trovare senza un lavoro e questo non lo reputo giusto. Sono anche in cura da uno psichiatra perché ho avuto un mezzo esaurimento nervoso. Purtroppo da quel supermercato io sono dovuta scappare, anche su consiglio dei carabinieri a cui mi sono rivolta per denunciare quell’uomo. In più ho anche problemi di salute".

Cosa ha?

"Ho la sclerosi multipla che mi porta ad avere bisogno anche di cure ospedaliere e trovare un lavoro che faccia per me non è semplice in questi tempi".

Quando ha iniziato a lavorare nel supermercato dove poi ha subito le molestie?

"A giugno scorso. Ero felicissima perché sempre a causa della mia malattia era da molto che non lavoravo e avevo bisogno di un posto avendo anche due figli. Una vecchia amica me lo aveva suggerito perché lei ci aveva lavorato e quindi mi incentivò a mandare un curriculum".

E’ stata chiamata?

"Sì, proprio dal direttore che poi ho denunciato. Mi ha fatto un colloquio, poi ho fatto un giorno di prova dove mi ha fatto fare più cose e sono andata bene quindi mi ha presa. All’inizio andava tutto bene ma poco dopo sono iniziati i suoi atteggiamenti strani".

Che faceva?

"Quando rimanevamo soli lui si avvicinava a me, sempre da dietro, e mi appoggiava il suo organo genitale addosso. Io mi opponevo, gli dicevo ‘basta, dai smettila, finiscila’. Ma lui continuava e poi andava via. Io rimanevo scioccata e turbata. E’ successo più di una volta, quando mi portava i soldi in cassa, quando io sistemavo le cassette all’ortofrutta. In una occasione mi ha preso per i capelli, li avevo legati con una coda e lui mi ha tirato da dietro per strusciarmisi addosso. Mi sono confidata con una collega quel giorno e sono scoppiata anche a piangere. Non potevo lavorare così allora sono andata dai carabinieri".

Hanno preso la sua denuncia?

"Sì, mi hanno detto che quel reato era violenza sessuale, anche se non c’era stato un rapporto fisico. Poi mi hanno consigliata di non tornare al lavoro e mettermi in malattia. Loro intanto avrebbero iniziato le indagini, controllando se si comportava così anche con altre donne. Non so l’esito di questi accertamenti ma parlando con un dipendente avevo avuto l’impressione che non ero la prima persona con cui lui si comportava così".

Lei si è messa in malattia?

"Sì, il mio medico, a cui ho riferito tutto, mi aveva dato 20 giorni. Dopo la denuncia mi è arrivato il licenziamento, non avevo superato il periodo di prova mi è stato detto. E’ stato terribile. Adesso vorrei solo giustizia. Lui sapeva anche che io ero malata perché sono una persona molto sincera e lo avevo detto al lavoro".