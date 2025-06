Cassonetti maleodoranti. Pariano: "Il contratto prevede la sanificazione"

"I cassonetti utilizzati per la raccolta dei rifiuti in alcuni casi emanano un fetore insopportabile. Mi è stato riferito che il contratto di servizio prevede il lavaggio e la sanificazione periodica ma a quanto pare questo non avverrebbe viste le condizioni dei cassonetti. Toccare e alzare la maniglia per gettare i rifiuti è diventato fastidioso e sono molti i cittadini che lamentano questa situazione". Ad affermarlo il consigliere Pino Pariano che chiede all’amministrazione comunale che si attivi per il loro lavaggio e disinfestazione. La pulizia è una delle attività necessarie ad assicurare adeguate condizioni di igiene e salubrità urbana per le quali i cittadini fabrianesi pagano una profumatissima tassa rifiuti. I cassonetti diventano nidi di colonie di germi e batteri che proliferano e non sono un biglietto da visita nemmeno per i turisti".